Compromís demana una comissió d’investigació de les negociacions amb el València CF

La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de València, Papi Robles, ha anunciat, este matí, que Compromís demanarà a la resta partits amb representació en el consistori que s’adherisquen a la petició d’un ple extraordinari amb tres punts en l’ordre del dia: la compareixença de l’alcaldessa, María José Catalá; la creació d’una comissió d’investigació, i l’impuls d’un informe de la Intervenció General de l’Ajuntament perquè dictamine la idoneïtat sobre que un regidor de l’Ajuntament tinga un conflicte d’interessos directe amb la consultora per a la qual també treballa i que pot afectar les negociacions amb Peter Lim. El regidor al qual al·ludeix Compromís és José Marí Olano, responsable de Grans Projectes, que també treballa per a la consultora KPMG.

“Les informacions que hem conegut en els últims dies ens han deixat profundament preocupats, ja que podria haver-hi un conflicte d’interessos molt greu del regidor del PP Marí Olano amb Peter Lim”, ha dit Papi Robles.

Olano és el regidor que està capitanejant les negociacions amb Meriton des de l’Ajuntament, al mateix temps que segueix vinculat laboralment amb la consultora KPMG, una firma que assessora a Peter Lim.

“És primordial que s’investiguen els vincles del PP amb Peter Lim”, ha sentenciat Robles, i, de fet, Compromís presentarà una moció d’urgència dimarts que ve, dia 24, en el Ple Municipal, per a demanar la celebració d’un ple extraordinari que tinga l’objectiu principal de crear una comissió d’investigació en la qual comparega la senyora Catalá per a donar explicacions sobre estos possibles vincles.

“A l’Ajuntament no podem quedar-nos de braços plegats sense fer res davant d’una situació tan greu, hem d’activar una comissió d’investigació i que s’aclarisca si hi ha alguna rebaixa en les condicions econòmiques, o d’una altra índole, a les quals es van comprometre els propietaris del València CF, per interessos personals d’este regidor popular, la qual cosa seria un escàndol absolut”, ha explicat Robles.

Des de Compromís han insistit en la gravetat dels fets i en la necessitat urgent d’investigar estos possibles vincles.