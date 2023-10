Que continue la festa taronja a la Fonteta

El València Basket, amb la moral molt alta després d’encadenar quatre victòries consecutives (entre Eurolliga i Lliga), rep hui el Fenerbahçe Beko Istambul en la segona jornada de l’Eurolliga 2023-2024.

Després de debutar amb victòria, divendres passat, contra el Mònaco, els d’Álex Mumbrú volen sumar la segona victòria europea i agafar impuls, així, en la part alta de la taula. A més, el València Basket afronta el seu tercer partit consecutiu com a local, amb l’objectiu de defensar el fortí de la Fonteta, on està invicte esta temporada després de derrotar el Mònaco en l’Eurolliga i el Monbus Obradoiro en la Lliga Endesa. Els taronja afronten, per tant, també a casa, esta segona jornada d’Eurolliga, i tornaran a jugar com a locals el pròxim 18 d’octubre contra el Maccabi Tel-Aviv, un partit que havia de disputar-se en territori israelià però que el conflicte bèl·lic en la zona ha obligat a traslladar-lo a la Fonteta. El València BC, per tant, tractarà d’aprofitar esta ratxa a casa per a aconseguir un bon “matalàs” de victòries a Europa.

Hui pot jugar el seu partit número 100 amb la samarreta del València Basket en competicions europees Víctor Claver. Quan salte a la pista, l’aler valencià jugarà el seu partit 46 amb la samarreta taronja en la Turkish Airlines EuroLeague, xifra a la qual caldria sumar 52 xocs en la Eurocup i els dos partits de l’eliminatòria prèvia de l’Eurocup de la temporada 2009-10 contra el Dexia Mons.

En el moment en què sume un partit més, Claver serà el seté jugador que arribe als tres dígits en competicions continentals amb València Basket. Per davant d’ell hi ha Dubljevic (233), Rafa Martínez (206), Van Rossom (174), Vives (136), Fernando San Emeterio (122) i Víctor Luengo (115).

Álex Mumbrú no podrà comptar hui amb Jared Harper, que es recupera d’un esquinç de muscle que va patir contra el Mònaco. A esta baixa cal sumar la dels lesionats de llarga duració Xabi López-Arostegui i Martin Hermannsson.

Igual que el València Basket, el Fenerbahçe Beko Istanbul va debutar amb victòria en l’Eurolliga, després d’imposar-se en la primera jornada a l’EA7 Empori Armani Milà per 85-82, en un partit que es va decidir en la pròrroga.

Els precedents a la Fonteta són favorables al València Basket per 3-2, encara que la igualtat és la tònica habitual en els xocs recents entre estos dos equips. Els dos partits de la temporada passada es van resoldre per una diferència d’una cistella, i, en els últims sis partits entre València Basket i Fenerbahçe disputats en qualsevol dels dos camps, la meitat s’han resolt per dos punts (inclòs l’últim precedent, decidit amb un colp de dits sobre la botzina final) i només un per una diferència superior als deu punts.

Álex Mumbrú ha estudiat bé el seu rival de hui: “Fenerbahçe ve de fer un gran partit contra el Milà, van guanyar en la pròrroga i va ser un partit de molta intensitat, amb molt de joc interior. Per fora amb Wilbekin, Dorsey, Guduric, Calathes, Madar, Hayes, Pierre… Tant per fora com per dins són temibles. És un equip que juga amb duresa, concentrat, amb molt de contacte. I hem d’estar preparats per a saber el nivell d’exigència que ens demanarà este partit”.

El tècnic taronja espera que el seu equip mantinga el bon nivell demostrat contra el Mònaco: “La línia és intentar mantindre el nivell defensiu de Mònaco. Però, a part d’estar bé defensivament, necessitarem ofensivament estar fluids, cosa que Fenerbahçe no et permet en cap moment”.

Cristina Ouviña entra en el top 5 històric del València Basket

Va arribar al València Basket en la 2020-2021 i ja és un dels pilars de l’equip. Es tracta de Cristina Ouviña, que continua fent passos avant i ja es troba entre les jugadores més destacades de la història del club. Dimecres passat, en el partit de EuroLeague Women a la Fonteta contra AZS UMCS Lublin, Ouviña disputava el seu partit número 139 vestint la samarreta del club taronja, amb la qual cosa entra ja en el top 5 de jugadores que més partits han disputat en la història del club. Ouviña empata en la 5a posició amb Rebeca Cotano, per darrere d’Anna Gómez (143), Marie Gülich (158), Leticia Romero (172) i Queralt Casas (189). Els partits es distribueixen en 94 en LF Endesa, 14 en Eurocup Women, 7 en Copa de la Reina, 7 en Supercopa LF Endesa, 2 en la classificació per a la EuroLeague Women, 14 de EuroLeague Women i 1 de SuperCup Women.