El depòsit de tempestes del carrer Eivissa, una de les obres fonamentals per a la solució hidràulica de l’últim i contaminat tram de l’antic llit del Túria, s’ha quedat sense el finançament europeu dels fons Next Generation al qual optava. El projecte del nou depòsit de tempestes, amb un cost pròxim als 15 milions d’euros, és un dels tres previstos per l’anterior govern municipal en l’entorn del PAI del Grau i del parc de Desembocadura. La infraestructura optava a la línia d’ajudes per a obres de renaturalització paisatgística dels Next Generation per la seua vinculació al mencionat parc de Desembocadura, que preveu un gran jardí en l’últim tram del vell llit del Túria, on actualment s’acumulen les aigües pluvials i residuals sobrants del col·lector nord, que acaba a l’altura de l’Oceanogràfic.

El projecte, però, no ha passat el filtre per absència d’una vinculació “directa” amb el parc de Desembocadura, una intervenció de regeneració urbana que encara està en fase de disseny. “(Con)fluir” és el lema del projecte guanyador del concurs d’idees convocat per l’anterior govern local de Joan Ribó per a ordenar el tram final del vell llit. El cost de l’obra que culminarà, tres dècades després, el jardí del Túria s’estima en 35 milions d’euros, una part dels quals (13 milions) els aportaria el port per a la construcció del primer tram comprés entre el pont de Drassanes i el recinte del port. L’Ajuntament de València, ara governat pel PP, ha anunciat que revisarà el projecte. L’alcaldessa, María José Catalá, ha anunciat la seua intenció de recuperar el projecte de la prolongació del col·lector nord, una infraestructura que l’anterior govern va descartar pel seu elevat cost i que obligaria, a més, a reformular el disseny aprovat per l’anterior govern progressista, que renunciava a la prolongació fins a la mar del col·lector, la megacanonada d’aigües pluvials i residuals que travessa la ciutat. La Regidoria del Cicle de l’Aigua, amb Carlos Mundina al capdavant, no renuncia al finançament europeu per al depòsit de tempestes del carrer Eivissa, un dels més grans previst en el front marítim, on ja funciona el depòsit de tempestes del Cabanyal. L’Ajuntament tornarà a optar a les ajudes dels Next Generation quan isquen noves línies de finançament que s’adapten al projecte. En total, l’Ajuntament té projectada la construcció de set depòsits de tempestes. Estos grans depòsits subterranis permeten emmagatzemar grans cabals d’aigua en episodis de pluges intenses, que posteriorment es van derivant a la depuradora. Ajuden, per tant, a regular i evitar l’abocament a la mar de les primeres i contaminades aigües pluvials, i, a més, eviten la sobrecàrrega de la depuradora de Pinedo. El guanyador del concurs, que s’adjudicava també la redacció del projecte per un milió d’euros, el formava un equip multidisciplinari amb els arquitectes Carmel Gradolí, Arturo Sanz, Adrián Torres, Fran López i Mar Fernández, a més de l’enginyer de camins Álvaro Zumelaga i els paisatgistes Paola Sangalli i Sergio Sangalli.