L’aeroport de València registra un setembre històric amb quasi un milió de passatgers

Setembre històric per a un aeroport de València que no afluixa el ritme. Després d’uns períodes de juliol i agost que havien batut qualsevol tipus de registre previ en les instal·lacions de Manises, el nové mes de l’any ha servit per a tancar de la millor manera l’època estiuenca d’este 2023. En concret, les últimes dades que ha donat a conéixer este divendres l’operador de l’aeròdrom valencià, Aena, assenyalen que, en setembre, van eixir o van arribar un total de 949.407 passatgers a l’aeroport. Això representa un increment respecte a la dada de l’any passat del 17 % (811.140) i del 20 % en relació amb la xifra que es va registrar en el mateix mes de 2019 (791.361).

Eixa evolució, fruit del gran atractiu turístic que estan experimentant tant la ciutat de València com la província, col·loca l’aeròdrom com el segon que millor evolució presenta entre les principals instal·lacions aèries del país, només per darrere de Màlaga (20 % de millora respecte a 2022). Este augment ve impulsat especialment pels viatges internacionals, entre els quals els trajectes amb origen o destinació València s’han disparat un 22,3 %, fins a sumar 674.686 passatgers. D’estos, com a principals mercats, Itàlia va acumular 143.008 viatgers; França, 86.019, i Alemanya, 82.575. D’altra banda, l’arribada o eixida per vols nacionals també ha crescut un 5,8 %, fins als 273.102 viatgers. Amb estes dades, l’acumulat dels nou primers de l’any porta l’aeroport de València a registrar ja més de 7,5 milions de passatgers. No és una xifra per a res fútil si es té en compte que en tot el 2022 el nombre d’usuaris de l’aeròdrom valencià va ser de 8,1 milions. En este context, si es repetira un trimestre final de l’any similar al de 2022 —una cosa possible tenint en compte operatives rècord per a este hivern com la que perfila Ryanair o les bones dades d’ocupació hotelera que s’estan detectant en octubre—, l’aeroport tancaria amb més de 9,5 milions de passatgers, a menys d’un milió de la seua capacitat màxima. Més vols Quant a vols, l’aeroport va gestionar-ne, al setembre, un total de 7.657, quasi un 11 % més que en el mateix mes de l’any passat i un 9,4 % més que en 2019. L’operativa total de l’aeròdrom aconsegueix amb això els 62.391 vols, un 11,9 % més que en 2022.