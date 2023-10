Un palestí amb la seua família a Gaza: “No hi ha cap lloc segur. Les bombes d’Israel han esborrat famílies senceres”

“Nosaltres som civils. Quina culpa tenim? Quina culpa tenen els xiquets, els metges o els professors? No hem fet res dolent per a patir tant. Este bombardeig és inhumà i hauria de parar ja”. És el testimoniatge de Tamer JA Hamdan, un metge palestí que viu a València però que va esquivar per poc els bombardejos israelians a la Franja.

Fa poques setmanes estava a Gaza i se’n va anar just abans que començaren a caure bombes, però deixant tota la seua família allí: els seus pares, la seua germana i els seus nebots de 2 i 3 anys i una criatura de tres mesos. Viu el bombardeig amb ràbia i impotència. “La meua casa ha sigut arrasada. El meu barri sencer ja no existeix i tota la meua família ha hagut de fugir. La bestialitat del bombardeig no té precedents, no ataquen objectius militars, ataquen als civils”, conta.

La Franja de Gaza és el territori més densament poblat de la terra amb 5.046 habitants per quilòmetre quadrat. En total són 2,2 milions de persones, el 43 % menors de 15 anys, segons l’Oficina per als Refugiats Palestins de Nacions Unides (UNRWA).

Això fa encara més nociu l’atac israelià, que deixa (al tancament d’esta edició) 1.200 morts civils. “No hi ha cap lloc segur. La meua família ha hagut de fugir dues vegades, ja hi ha 300.000 desplaçats i molts estan amuntegats en cases, algunes amb 30 o 50 persones en un pis particular”, explica Tamer.

Els palestins estan sols

Els palestins, almenys Tamer, són ben conscients que estan sols en l’escenari internacional. “El bombardeig està sent bestial, però hem de veure com la Unió Europea o l’ONU parlen del ‘dret a defensar-se’ d’Israel. De defensar-se de qui? De dones i xiquets? De professors? Nosaltres no som Hamàs, però ens estan matant”, critica.

Per a Hamdan, les imatges que s’estan veient en els mitjans de comunicació parlen per si soles. “Estan bombardejant fins a la frontera, han dit clarament que ningú eixirà del país. El ministre de Defensa va dir textualment ‘estem tractant amb animals humans’”, lamenta.

Israel també ha tallat la llum, els subministraments d’aliments, electricitat i aigua a la Franja. Internet arriba amb comptagotes i l’electricitat que queda es produeix amb generadors. “Estan tots atrapats. Em provoca ràbia i impotència saber que la meua família pot morir en qualsevol moment. En qualsevol moment els pot caure una bomba”, denuncia Tamer.

Però, per al metge, el pitjor d’esta situació és el silenci eixordador. “75 anys d’ocupació i genocidi i segueixen en silenci. Fins que la gent està arraconada i desesperada. No és la primera guerra que vivim, però tot segueix igual”.

Els pares de Tamer són doctors en la universitat, i la seua mare degana d’esta. Encara que tota la família té també la nacionalitat espanyola, quasi tots viuen allà. “Ells tenen la seua vida a la Franja i desitgen viure allà sense fer mal a ningú, tranquils. Gaza és una zona preciosa quan no hi ha guerra. El problema és que l’han convertida en una presó a cel obert”.