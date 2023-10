El PSPV proposa una llei per a garantir una primera oportunitat laboral als joves

Fins a 73 noves lleis o modificacions a normatives ja existents va aprovar les Corts en la primera legislatura del Botànic, una tasca ingent que el PSPV no vol abandonar després del seu pas a l’oposició. Els socialistes ja no lideren el govern, però això no impedeix llançar-se a propostes legals. Tres n’ha registrat ja des de la represa del període de sessions al setembre, a la qual s’afegirà una quarta, que no arribarà fins a l’any que ve, per a blindar la primera oportunitat laboral als joves, una mesura que estava en el seu programa electoral.

El líder dels socialistes valencians, Ximo Puig, ha presentat, este divendres, l’embrió d’una futura llei en la qual es blinde la primera oportunitat laboral dels joves. Segons ha desgranat el secretari general del PSPV i expresident de la Generalitat després de reunir-se amb els responsables d’ocupació i joventut del partit, els del puny i la rosa presentaran a les Corts una norma dirigida als joves amb la qual, en acabar el seu període de formació i passat un any, la Generalitat els garantisca almenys una oportunitat laboral si no han trobat treball. Los jovenes necesitan un empleo digno para poder desarrollar su proyecto de vida



📸Hoy nos hemos reunido para analizar la situación laboral de los jóvenes en la Comunitat Valenciana y plantear propuestas para mejorarla pic.twitter.com/JkNVdCRLOg — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) 13 de octubre de 2023 “Encara que esta no és una solució definitiva, sí que és el camí per a millorar la situació laboral dels joves a la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat Puig, que ha indicat que la idea és garantir esta oportunitat a través de convenis amb empreses, així com altres mecanismes. Però esta és la idea, perquè la seua translació, negre sobre blanc, en una llei, encara no està feta. Els socialistes es reuniran amb agents socials amb l’objectiu de dotar-li del màxim contingut possible. Puig ha indicat que la idea dels del puny i la rosa és posar en marxa una ronda de contactes amb sindicats, entitats juvenils i representants de la universitat abans de presentar-la al parlament autonòmic. Una vegada fet este treball, es registrarà a les Corts, on, ja sí, es parlarà amb el PP i Compromís perquè puga tirar avant. Sense el suport dels populars, la norma no podria rebre el vistiplau del parlament. “La nostra responsabilitat des de l’oposició és millorar la vida dels valencians”, ha explicat Puig. Cinquena llei en marxa No és l’única llei que els socialistes tenen entre mans. En tràmit parlamentari ja estan la modificació de la Llei de carreteres i la Llei d’espectacles per a poder sancionar als qui consumeixen prostitució, així com a aquells espais on s’ofereix. També està en les Corts una llei sobre el cànon de sanejament de l’aigua ajornat l’any passat, en la qual es proposa, d’una banda, condonar el deute a les famílies de menys de 30.000 euros i, d’altra banda, ampliar el temps de pagament de les quotes passades fins a 60 mesos. A estes s’afegirà una proposició de llei per a les persones majors que “blinde el seu escut social i la seua participació activa en la societat”, segons va anunciar el mateix Puig a finals de setembre després de reunir-se amb representants del col·lectiu de persones majors de la Comunitat Valenciana. En aquella ocasió, també va parlar de posar en marxa un procés de participació ciutadana amb universitats i associacions que culminaria la pròxima primavera amb la presentació de la iniciativa legislativa.