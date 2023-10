La temperatura de la mar va registrar al juliol el valor màxim des de 1982

La temperatura mitjana del Mediterrani va registrar, a mitjan juliol, el seu màxim diari des de 1982, amb 28,1 °C. Les majors anomalies es van produir a finals d’eixe mes, amb fins a 3 °C. Durant tot l’estiu, els registres mitjans es van mantindre clarament per damunt dels valors climàtics. Ja al juny es van detectar patrons propis de l’estació estival. Gens estrany, perquè durant la primavera, especialment al març i a l’abril, el calfament va persistir amb 0,5 °C de mitjana, com certifica el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM).

Els registres més alts es van produir a mitjan juliol al golf de València, la costa alacantina, la mar d’Alborán així com el litoral del Marroc i Algèria. L’anomalia d’1,9 °C és la més alta des que hi ha mesuraments per a este mes, superant la de l’any anterior, que havia sigut ja també la major (1,7 °C) des de 2015 (1,4 °C).

Posteriorment, es va detectar un descens pronunciat fins a principis d’agost, i, més avant, pujar de nou fortament. De fet, la boia del port de València va arribar als 29,37 °C, a menys de 6 dècimes de superar el rècord de 29,94 °C, establit l’11 d’agost de 2022.

Situació similar

Durant tot agost es va mantindre una situació molt similar a juliol. Els valors mitjans van superar els 24 °C en tota la conca mediterrània, excepte al golf de Lleó, en general per damunt dels típics del moment estacional. El calfament acumulat des de fa quatre dècades és d’1,5 °C durant l’època estival, dada preocupant, perquè, des del punt de vista climàtic, el Mediterrani i les seues interaccions amb l’atmosfera juguen un paper fonamental en les seues condicions ambientals. “És crucial estudiar el comportament del Mediterrani en el passat i monitorar-ne la situació actual per a entendre els possibles escenaris futurs a la regió”, segons l’últim informe.

Francisco Pastor Guzmán, investigador del Departament de Meteorologia i Climatologia del CEAM, subratlla l’evidència de les dades després d’estos nous mesuraments. “No hi ha discussió possible, la temperatura superficial marina pot baixar o pujar, però els registres cada vegada són més càlids”, remarca. La tendència de l’estiu, a més, es va mantindre al setembre i, de nou, a l’octubre.

Les onades de calor marines són cada vegada més freqüents, més intenses i també més extenses, un fenomen ja generalitzat en el litoral mediterrani, amb especial afectació al golf de València.

La investigació, per mitjà del satèl·lit, demostra la interacció entre la mar i l’atmosfera. La conseqüència és la debilitat de les brises marines, per no haver-hi contrast entre la terra i l’aigua. D’ací la successió de nits tropicals, que han persistit fins i tot amb l’entrada en la tardor. De l’inici de l’any ençà, l’Agència Estatal de Meteorologia comptabilitzava més de cent nits tòrrides.

La veritat és que des d’Aemet s’indicava que l’estabilitat, l’entrada de masses d’aire subtropical, la poca agitació de la mar i l’absència de tempestes de les últimes setmanes han donat lloc al fet que la mar Balear estiga amb una temperatura mitjana de 25 °C, uns valors no registrats des d’almenys 1940. En esta situació, remarquen, és lògic que les brises marines siguen també molt suaus. D’ací, la sensació asfixiant a la nit.

Nombrosos rècords

L’Agència Estatal de Meteorologia destaca d’este mes d’octubre que ha sigut el dels rècords. “Es tracta, possiblement, de l’episodi càlid més anòmal a Espanya des que hi ha registres”, apuntava. Durant les dues últimes setmanes, la temperatura mitjana registrada sobre el conjunt peninsular ha rondat els sis graus per damunt de la mitjana 1991-2020. En el cas de les màximes, s’han registrat els deu graus d’anomalia des de pràcticament el 28 de setembre passat, destacava l’Agència Estatal de Meteorologia.

Viure amb els termòmetres disparats ha sigut la tònica dominant d’este 2023. Una situació que ja es va donar a finals d’abril i en l’onada de calor del 18 al 25 d’agost, en tots dos casos, aproximadament entre cinc i set dies de duració. A Espanya, un total de 65 dies d’aquest any i del passat han sigut els més calorosos des que hi ha registres, en data 9 d’octubre. “Es va parlar que 2022 va ser l’exercici més calorós des que hi ha registres. Hui dia, 2023 ja l’ha depassat i és molt probable que això es confirme quan acabe l’any”, segons Pedro Oria Iriarte, delegat territorial d’Aemet a Navarra.