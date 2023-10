Un jutjat investiga la publicitat institucional del Botànic entre 2016 i 2019

El Jutjat d’Instrucció número 21 de València investiga presumptes irregularitats en la gestió de contractes de publicitat institucional del Govern valencià entre 2016 i 2019 després d’una investigació que va ser iniciada per l’Agència Antifrau i que es va materialitzar en una denúncia de la Fiscalia.

Este jutjat va obrir diligències prèvies el passat 3 de juliol després de rebre la denúncia de la Fiscalia, tal com va informar este diari i han confirmat a EFE fonts judicials.

El jutjat ha obert diligències per possibles delictes contra les administracions públiques. En estes diligències hi ha, de moment, un únic investigat, que ja es va personar en les diligències preprocessals de Fiscalia.

La Fiscalia considera que estos fets podrien considerar-se delictes continuats de falsedat, estafa, prevaricació, malversació i frau a l’Administració.

L’investigat és director de l’Àrea de Negociació d’una empresa a la qual la Generalitat va adjudicar un contracte per a la gestió de la publicitat institucional.

La magistrada encara no ha citat a declarar aquest investigat, si bé, com a pas previ, ha ordenat rebre declaració a dos perits (dos empleats de l’Agència Valenciana Antifrau) que van fer un informe sobre diverses factures, així com a dos testimonis (dos comercials de periòdics d’àmbit autonòmic).