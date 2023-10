Una protesta contra Peter Lim després de Meriton Confidencial

El serial Meriton Confidencial, publicat en exclusiva per SUPER, ha provocat un terratrémol polític i ha multiplicat la crispació social contra Peter Lim. Hi ha sectors de valencianistes que aposten per protestar en el pròxim partit de Lliga del pròxim 23 d’octubre contra el Cadis a Mestalla. El problema és que l’horari del partit, dilluns laborable a la nit, no ajuda perquè hi haja una concentració massiva contra el màxim accionista. Des de diversos col·lectius, es va tantejar inicialment la possibilitat de fer una assentada a la plaça de l’Ajuntament, amb més repercussió política. No obstant això, l’opció que cobra més força amb el pas dels dies és l’assentada a l’avinguda de Suècia, enfront de la façana del vell Mestalla, durant els prolegòmens del partit de Lliga. Siga com siga, el valencianisme té previst alçar una vegada més la veu contra Meriton Holdings.

La crispació social va anar en augment la setmana passada a mesura que Superdeporte publicava les diverses entregues del seu treball de recerca sobre Meriton. Hi ha col·lectius que prefereixen protestar dilluns per les vies habituals i esperar un altre escenari de partit per a mobilitzar de manera massiva el valencianisme. L’última vegada que va succeir de manera exitosa va ser el passat 17 de juny amb l’equip ja salvat. L’afició es va citar als carrers de la ciutat per a manifestar-se contra el màxim accionista sota un lema: “Junts pel futur del València”.