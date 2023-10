Valenciaport impulsa des de Gènova el trànsit de mercaderies en fred

Valenciaport ha aprofitat la celebració de la Cool Logistics Global, organitzada a la ciutat portuària de Gènova, per a exposar, davant de carregadors i operadors internacionals, les capacitats de les seues infraestructures per a atendre els trànsits de congelat, en fred o refrigerat amb la capacitat (reefer per les seues sigles en anglés) i l’agilitat que demanda el sector. Esta classe de mercaderies genera tres milions de tones (productes com ara cítrics, hortalisses, tubercles, articles carnis o peixos), tal com constaten les dades de l’exercici de 2022 de Valenciaport. Els enclavaments de l’APV generen 3.250 connexions reefer en les terminals de CSP Iberian (Cosco), APM (Maersk) i MSC. El recinte del Grau també inclou el magatzem de la companyia Americold Valencia. Segons Cristina Rodríguez, directiva de l’APV, Valenciaport garanteix un centenar de serveis regulars amb els cinc continents per al trànsit de peribles.