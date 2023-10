Interior reforça la seguretat de “punts sensibles” pel conflicte a Gaza

Des de juny de 2015, la Comunitat Valenciana, igual que tot el territori nacional, es troba en nivell d’alerta antiterrorista 4 (alt). Este nivell no va variar quan es van produir els atemptats gihadistes del 17 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, tampoc quan el febrer de 2022 Rússia va envair Ucraïna. No obstant això, malgrat que el nivell d’alerta no ha variat, el Ministeri de l’Interior sí que ha donat ara ordre a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat —Policia Nacional i Guàrdia Civil— d’incrementar la vigilància i la seguretat de “punts sensibles” davant del conflicte a Gaza.

Encara que per motius obvis, fonts del Ministeri de l’Interior no han volgut detallar aquells llocs on s’extremarà aquesta presència policial ni en què consistiran els dispositius de seguretat. A la capital del Túria hi ha diverses sinagogues i centres jueus que, des del començament de la guerra, tenen una vigilància especial per a evitar qualsevol tipus de represàlia propalestina.

També hi ha altres enclavaments públics com l’aeroport de Manises i les estacions de tren on la seguretat també estarà més reforçada si cap, ja que convé recordar que ja ho estava amb motiu del nivell d’alerta antiterrorista (NAA) 4 en el qual es troba Espanya des que l’informe de valoració de l’amenaça aconsellara l’increment de l’alerta, de nivell 3 al 4, després dels atemptats de França, Tunísia, Kuwait i Somàlia en 2015.

Tasca de prevenció

Només hi ha un nivell més elevat d’alerta antiterrorista, el cinc, de risc molt alt, només davant de l’hipotètic cas d’un atac terrorista imminent, en el qual es preveu el desplegament militar sobre objectius estratègics. Esta situació no està prevista actualment. Igual que tampoc ha estat sobre la taula rebaixar el nivell d’alerta al 3 en els últims anys.

En esta tasca de prevenció per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat són vitals les unitats d’Informació, tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional. Així, molts dels recursos que durant dècades es van destinar a la lluita antiterrorista contra ETA, ara es destinen a unitats especialitzades contra l’amenaça gihadista.

Manifestacions

A més del dispositiu especial que es desplegarà a la capital del Túria amb motiu del partit d’este dimecres entre el València Basket i el Maccabi Tel-Aviv, declarat d’alt risc, la Policia Nacional i els serveis d’informació de la Guàrdia Civil també posaran la lupa sobre les manifestacions contra el genocidi del poble palestí que es convoquen estos dies, així com contra qualsevol moviment de la comunitat jueva a la ciutat. La idea és que no es trasllade el clima de crispació i els ciutadans que resideixen a la Comunitat Valenciana, tant propalestins com jueus, continuen convivint almenys en terres valencianes en pau. Encara que a milers de quilòmetres, en Terra Santa, es continue abocant sang innocent dels uns i els altres.