La reserva d’aigua a Espanya encadena quatre mesos de descensos i se situa al 34,6 %

La reserva hídrica a Espanya es troba actualment en el 34,6 % de la seua capacitat total i encadena quatre mesos descendint, la qual cosa la situa un 27,8 % per davall de la mitjana dels últims 10 anys, en 19.368 hectòmetres cúbics (hm³).

Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, la setmana passada, l’aigua acumulada en els embassaments espanyols va baixar en 407 hm³ (0,7 % de la capacitat total) i continua la tendència a la baixa que arrossega des de mitjan juny.

Eixes dades es produeixen a pesar que, els últims dies, les precipitacions han afectat considerablement el vessant Atlàntic i, en menys mesura, el vessant Mediterrani, amb la dada màxima registrada a Barcelona, amb 51,6 litres per metre quadrat.

Això no obstant, la mateixa setmana de 2022, els embassaments es trobaven al 31,40 % de la seua capacitat, amb una reserva de 17.599 hm³, per la qual cosa, en l’actualitat, acumulen un 10 % menys aigua que fa un any.

El nivell de les conques del nord peninsular, que es mantenia per damunt del 80 % de capacitat a finals de setembre, ha descendit i tant la del Cantàbric Oriental com l’Occidental, així com la del País Basc, es troben per davall d’eixe límit, amb el 78,1 %, el 70,4 % i el 66,7 %, respectivament.

El descens afecta sobretot les conques del sud peninsular: Guadalete-Barbate (15,1 %), Guadalquivir (17,9 %) i la Mediterrània andalusa (22,5 %); les conques internes de Catalunya segueixen en nivells molt baixos i tan sols acumulen el 20,7 % de capacitat.