Becsa projecta barreres contra el soroll i la contaminació en els ports valencians

L’empresa castellonenca d’edificació i infraestructures Becsa, del grup Simetría, s’ha convertit en una de les firmes de referència en la convocatòria d’enguany dels programes Ports 4.0, un instrument de finançament de Ports de l’Estat (Ministeri de Transports), mitjançant el projecte CRYSTAL-LUNG. Es tracta de posar en marxa barreres contra el soroll i la contaminació atmosfèrica en els grans ports de la Comunitat Valenciana.

A principis d’octubre, Ports de l’Estat va publicar la resolució provisional del programa Ports 4.0, en la modalitat de projectes precomercials, que concedia a Becsa finançament per a continuar desenvolupant l’esmentat projecte CRYSTAL-LUNG, que compta amb un pressupost de 866.658,13 euros. A més, el projecte té com a peculiaritat que preveu provar la solució en els tres ports principals de la Comunitat Valenciana, en estreta col·laboració amb les autoritats portuàries que els gestionen: Alacant, Castelló i València.

Becsa ha sigut l’única empresa que ha obtingut la concessió de projectes tant en la primera convocatòria de projectes precomercial, amb el projecte MACHSENSE, com en esta segona convocatòria, amb el projecte CRYSTAL-LUNG.

Sistema patentat per Becsa

El projecte CRYSTAL-LUNG és una proposta de Becsa que es basa en un projecte d’implantació de barreres acusticoatmosfèriques basades en un sistema patentat entre Becsa i la UPV per al control del soroll i la pol·lució atmosfèrica, i que es planteja com a solució per a augmentar la sostenibilitat dels ports.

CRYSTAL-LUNG és un dispositiu l’objectiu del qual és la mitigació de la contaminació i que permet donar solució a dos problemes ambientals, la pol·lució atmosfèrica i el soroll, mitjançant un únic dispositiu. En el projecte, emmarcat en Ports 4.0., Becsa planteja l’aplicació de CRYSTAL-LUNG en zones portuàries, on l’emissió de contaminació pot generar molèsties tant a les persones que treballen en els ports, com a l’entorn urbà pròxim.

Dispositiu innovador

En este sentit, Becsa proposa desenvolupar un dispositiu innovador capaç de mitigar tots dos contaminants simultàniament, basant-se en la tecnologia de “cristalls de so”, és a dir, barreres formades amb uns elements discontinus anomenats dispersors als quals se’ls ha donat un valor afegit de captació de partícules en suspensió, utilitzant aigua a tall de filtre.

Per al desenvolupament del pilot, Becsa compta amb el suport l’Autoritat Portuària d’Alacant, l’Autoritat Portuària de València i l’Autoritat Portuària de Castelló, que permetran la implantació temporal d’este primer prototip mòbil en les seues instal·lacions.

Esta primera barrera, que tindrà unes dimensions de 50 ml i 4 m d’alçària, quedarà implantada per un període de sis mesos en cadascun dels ports col·laboradors, en zones d’especial interés per al mesurament i la captació d’estos contaminants. Una vegada implantat el prototip en les ubicacions reals, Becsa desenvoluparà un programa de mesures que verifique la capacitat del sistema en el control del soroll i en la captura de partícules fines i ultrafines respirables, és a dir, partícules PM10, PM2,5 i PM1.

Avantatges del dispositiu

Este dispositiu té avantatges molt variats, entre els quals destaca la permeabilitat, que permet el pas de l’aire i la disminució de l’impacte visual, ja que, gràcies a la seua geometria característica, permet també el pas de la llum. Tal és la rellevància i les millores que presenta este projecte que Becsa compta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València i empreses com PERTEX, InterControl i G-Agua.

Becsa continua treballant per aportar solucions innovadores a la societat que permeten millorar les condicions ambientals i, per tant, augmentar la qualitat de vida de les persones que treballen o viuen en entorns portuaris.