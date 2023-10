Desallotgen la Facultat de Telecomunicacions de València per un fals avís de bomba

Un fals avís de bomba ha obligat a desallotjar l’Escola de Telecomunicacions de la Universitat Politècnica de València. Esta telefonada a la sala del rector de la universitat ha anat acompanyada de l’enviament massiu de whatsapps al llarg del matí, cosa que ha provocat el pànic de manera deliberada entre la població universitària. De fet, també s’havia rebut un avís d’una persona armada al campus.

Des del primer moment, la Policia Nacional manejava la possibilitat que es tractara d’un fals avís de bomba. Així, s’ha obert una investigació per a identificar l’autor de la telefonada del fals avís de bomba. En esta mena de casos, els detinguts, que sempre són identificats fàcilment, s’exposen a penes de presó.

Este enviament massiu de missatges de Whatsapp alertant de l’avís fals de bomba es produeix en una situació d’alerta real en la resta d’Europa després dels atemptats de França i Bèlgica, però que a Espanya no ha variat. En el territori espanyol continuem estant en nivell d’alerta quatre.

L’ús de les xarxes socials amb missatges massius d’esta classe i els avisos falsos de bomba són situacions que es repeteixen cada vegada que hi ha atemptats en sòl europeu i, per això, estan castigats amb penes de presó per la situació d’alarma innecessària.

Els responsables de la Universitat Politènica de València (UPV) han començat a desallotjar l’Escola de Telecomunicacions després de rebre un avís de bomba. L’avís s’ha rebut al migdia i a esta hora l’Escola de Telecomunicacions ja està evacuada per complet. Una vegada rebut l’avís de bomba, la Universitat, tal com marca el seu protocol, ha procedit al desallotjament preventiu de les instal·lacions i ha avisat la Policia.

Concretament, s’ha desallotjat l’edifici 4B, que alberga esta escola en la qual hi ha matriculats uns 2.000 alumnes. Tot el professorat i l’alumnat que estava en eixe moment en l’edifici ha sigut desallotjat a l’àrea d’evacuació prevista en el protocol mentre efectius de la Policia revisen les instal·lacions a la recerca del presumpte explosiu.

Avís fals de bomba

Una vegada desallotjats els alumnes i els treballadors i assegurades les instal·lacions, la UPV acaba d’emetre un comunicat en el qual informen que no s’ha trobat cap explosiu en el centre. “En el dia de hui s’ha rebut un avís de bomba a l’ETSIT. Seguretat ha desallotjat l’edifici i ha avisat la Policia”. "Després de revisar l’edifici, han constatat que es tractava d’un avís fals de bomba, per la qual cosa s’ha restablit la normalitat”, confirmen des del centre educatiu.

🔴 Comunicado UPV 🔴



En el día de hoy se ha recibido un aviso de bomba en la ETSIT. Seguridad ha desalojado el edificio y ha dado aviso a la Policía.



Tras revisar el edificio han constatado que se trataba de un falso aviso de bomba, por lo que se ha restablecido la normalidad. — Universitat Politècnica de València (@UPV) 18 de octubre de 2023

L’avís de bomba es produeix en un moment d’especial tensió pel conflicte a Gaza i la celebració del partit de bàsquet entre el Maccabi Tel-Aviv i el València Basket. Interior ha reforçat la presència policial en els punts estratègics de la ciutat per a evitar situacions de risc tant en centres jueus, sinagogues i estacions de tren i aeroport.

Notícies falses de més desallotjaments

El desallotjament de l’Escola està provocant que sorgisquen notícies falses similars de falsos avisos de bomba en altres facultats com la d’Economia, de la UV. No obstant això, la Universitat insisteix que no hi ha cap amenaça ni avís i que les classes continuen amb normalitat.