Detinguts a Alzira uns pares que van vendre la seua filla per a explotar-la sexualment

La Guàrdia Civil ha alliberat una menor que estava sent obligada a exercir la prostitució en un assentament xabolista de Níjar (Almeria) després que els seus pares la vengueren per uns 2.000 euros presumptament al seu proxeneta, un jove de 24 anys que prèviament la “va captar” per les xarxes socials per a concertar una boda.

L’operació Red-Rom s’ha saldat amb la detenció d’este home i dels seus pares, de 51 i de 47 anys, els quals presumptament exercien violència contra la víctima i la sotmetien a unes condicions “deplorables” de vida, quasi en el “costum de dir mentides”, així com l’arrest dels progenitors de la menor a la localitat d’Alzira, segons ha informat la Comandància. La Guàrdia Civil va iniciar l’operació a principis d’estiu en tindre notícies que una menor estava sent explotada sexualment pel seu nóvio en un assentament xabolista de Níjar. En condicions d’insalubritat Segons ha remarcat la Comandància, els agents van localitzar la víctima en unes condicions “de salubritat i d’higiene totalment deplorables i pràcticament en la mendicitat” en l’interior de la xabola on era forçada i la van traslladar a un centre de protecció. La investigació de la Policia Judicial va determinar que la menor residia a València fins que, a finals de l’any passat, va contactar per xarxes socials amb el seu presumpte proxeneta, el qual es “va guanyar la seua confiança”. Després, ell i els seus pares s’haurien traslladat a València, on presumptament van acordar una “boda” amb els progenitors de l’adolescent “a canvi de 2.000 euros”. Una vegada la menor es va traslladar a Almeria, la van portar a l’assentament xabolista, on presumptament la van obligar a exercir la prostitució en presència del nóvio, “que rebia els diners dels clients”. Obligada a consumir drogues Els agents van comprovar que la forçava, així mateix, a consumir substàncies estupefaents i la sotmetia amb “mecanismes, alguns de caràcter agressiu”, per a mantindre-la “totalment vinculada” a qui se suposava era el seu nóvio. Als tres detinguts a Almeria se’ls atribueix la presumpta comissió d’un delicte de tràfic d’éssers humans amb fins de matrimoni forçat, inducció a la prostitució, explotació sexual i lesions en l’àmbit de la Llei integral contra la violència de gènere. Als arrestats en la segona fase, els pares de la víctima, de 41 i 37 anys, se’ls acusa per la venda de la seua pròpia filla com a presumptes autors del delicte de tràfic d’éssers humans amb fins de matrimoni forçat. Les diligències instruïdes per la Guàrdia Civil, juntament amb els detinguts, s’han posat a la disposició dels jutjats de guàrdia d’Almeria i d’Alzira; i la peça corresponent a violència de gènere, al Jutjat de Violència Sobre la Dona número 1 d’Almeria.