Un home dispara a un altre amb una escopeta de perdigons al Cabanyal

Segon incident a tirs en tot just una setmana a València i la seua perifèria. Un home ha resultat ferit esta matinada després de rebre dos tirs amb una escopeta de perdigons en una casa del Cabanyal de València. Este intent d’homicidi es produeix just una setmana després que un jove de 31 anys fora assassinat d’un tir, efectuat per l’esquena, en un carrer de Benetússer, quan presumptament pretenien robar-li la droga que portava.

12 L’autor dels tirs podria trobar-se atrinxerat en una casa del Marítim. Els fets, que han tingut lloc esta matinada, han obligat a desplegar un important dispositiu policial fins a la zona. Diversos agents del Grup d’Operacions Especials de la Policia Nacional (GOES) s’han desplaçat fins al lloc, han acordonat la zona i es preparen per a l’assalt. El Grup d’Homicidis de la Policia Nacional de València investiga ara este nou tiroteig, que, de moment, s’ha saldat amb una persona ferida greu. La víctima, de 41 anys, ha sigut traslladat d’urgència per una ambulància del SAMU a l’Hospital Clínic, on es troba estable i no es tem per la seua vida després d’haver sigut intervinguda quirúrgicament. Els fets han ocorregut minuts abans de les tres de la matinada al carrer Progrés de València en circumstàncies que estan sent investigades. Les fonts consultades per este periòdic asseguren que el ferit presenta dues ferides de bala.