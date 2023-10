Compromís regala a la biblioteca d'Alginet llibres de temàtica LGTBI

El grup municipal Compromís ha tornat a donar a la biblioteca pública Joan Fuster d'Alginet un lot de llibres de temàtica LGTBI. Este regal se suma al que ja va fer la coalició valencianista en 2021, any en què va entregar exemplars d'eixa mateixa matèria que van ser censurats per regidors de VOX en altres municipis.

El portaveu del grup municipal de Compromís, Enric Barea, ha dit que l'objectiu és que l'ajuntament “vaja ampliant l'oferta perquè qualsevol persona puga tindre'ls al seu abast i que la Biblioteca Municipal Joan Fuster siga un punt clau en tolerància, respecte, diversitat i igualtat”.

Per a la regidora de Cultura, Ainoha González, “ha sigut un plaer rebre este tipus de llibres sobre la diversitat per part del grup municipal Compromís, sobretot referent a la família, ja que pensem que, per als més menuts, és molt important que hui en dia normalitzen que no sols està la família convencional i que qualsevol altra opció també és normal. Està molt bé que els xiquets i les xiquetes sàpien a través dels contes i els dibuixos que tot això hui és possible i normal en la nostra societat”.

Ainoha González i el bibliotecari Sisco González van rebre el lot de llibres portat a la biblioteca pels regidors de Compromís Enric Barea i Clara Roig. Els llibres estan disponibles perquè tots els veïns i les veïnes que desitgen poder llegir-los puguen tindre'ls al seu abast.