Gómez sobre l'acord PP-Vox: “Catalá ha d'explicar el pacte de la vergonya”

La portaveu socialista a València Sandra Gómez ha exigit a María José Catalá que explique “què li costarà als valencians i les valencianes el seu pacte de la vergonya amb Vox que tant s'ha afanyat a ocultar”. “Volem saber els detalls i la lletra menuda d'este nou pacte de la vergonya que Catalá ha rubricat a València. Ha d'explicar clarament a canvi de què ha venut l'ajuntament de la tercera ciutat d'Espanya al grup ultra que nega la violència de gènere i el canvi climàtic”, ha manifestat Gómez després de fer-se públic el pacte definitiu del PP i la ultradreta.

“Ja ho vam advertir ahir, que el pacte estava fet i que la senyora Catalá pretenia enganyar la ciutat de València. Finalment, ha hagut d'admetre públicament que ha arribat a un acord amb Vox per a ficar-los dins del govern”, ha continuat.

“Catalá està demostrant amb cada pas que dona que és l'alcaldessa de l'engany i de la falta de transparència. Ha certificat que no té projecte propi per a la ciutat i, el que és pitjor, que no sent València. Per això no li dol entregar la ciutat a la ultradreta”, ha continuat. “M'apesara com a valenciana tindre una alcaldessa que obri les portes de l'ajuntament a l'extrema dreta, m'apesara tindre una alcaldessa que regala el futur de la ciutat de València a la ultradreta de la nostra ciutat i m'apesara profundament que es trossege este Ajuntament i es deixe en mans dels radicals”, ha alertat.

La líder dels socialistes a València ha criticat que Catalá, a més, “sembla que es troba molt més còmoda allunyada del centre, bolcada cap a l'extrema dreta. S'està distanciant del centre per a radicalitzar-se com a alcaldessa i allunyar-se de la majoria. És una decisió que va en direcció contrària a la que estan adoptant la resta de partits conservadors europeus, que estan posant línies roges als partits d'ultradreta com Vox”, ha incidit.

“El Partit Socialista, a més, ha demostrat que teníem allargada la mà per a arribar a acords puntuals, que podíem pactar algunes qüestions que foren bones per a la ciutat i que, per tant, es podia gestionar un govern en minoria, arribant a acords amb altres forces polítiques. Això sí, practicant el diàleg, el consens i la voluntat de pacte. Però la senyora Catalá ha preferit regalar-li esta ciutat a la ultradreta perquè està més còmoda en la radicalitat que en el centre polític”.

Gómez ha criticat que totes les decisions que està adoptant el govern del PP encapçalat per Catalá estan propiciant una reculada de la ciutat en tots els sentits. “La ciutat està tornant a un passat fosc en el qual es dona prioritat al cotxe, es dona via lliure a la contaminació i es prefereix una ciutat grisa i bruta a una altra de verda i oberta al futur”, ha finalitzat.