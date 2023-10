L'aturada de Cofrentes i la falta de vent disparen el preu de la llum

L'aturada de la central nuclear de Cofrentes i la falta de vent han provocat que es dispare este mes el preu de la llum. El reactor nuclear, que produeix el 46 % de l'energia generada a la Comunitat Valenciana, romandrà quaranta dies apagat per la recàrrega de combustible. El cost de la llum en el mercat majorista ha pujat en la primera quinzena d'octubre un 12 % respecte a setembre. De manera paral·lela, la factura del gas s'ha incrementat un 70 % per la guerra a Israel, el sabotatge a un oleoducte al Bàltic i una sèrie de vagues en instal·lacions australianes de gas natural liquat, segons adverteix la consultora energètica Grupo ASE. Les plantes espanyoles que cremen gas per a produir electricitat generen el 20 % de la llum del sistema elèctric, amb la qual cosa l'encariment del combustible també està impactant en la factura.

Espanya té set reactors nuclears en funcionament repartits en set plantes (Cofrentes, Almaraz I i II, Ascó I i II, Vandellós II i Trillo). La central de Cofrentes produeix el 3,5 % de l'energia d'Espanya (electricitat suficient per a proveir el consum de dos milions de llars) i la seua aturada programada ha coincidit amb una desconnexió d'Ascó per un incident en els seus dos reactors. La planta valenciana, que és propietat d'Iberdrola, va iniciar la seua vint-i-quatrena recàrrega de combustible el 6 d'octubre. Treballs a Cofrentes Iberdrola invertirà 24,3 milions d'euros en la realització d'11.000 treballs i ha contractat 1.200 professionals de cent empreses que se sumen temporalment als 800 de Cofrentes. El treball més important és la substitució de 216 elements de combustible dels 624 que alberga el nucli. En la part del reactor s'ha programat una revisió visual completa d'elements interns. A més, Iberdrola aprofita l'aturada tècnica per a fer inspeccions i revisions de manteniment preventiu en sistemes, equips i components. Mercat majorista El preu diari del mercat majorista (pool) s'ha situat a l'octubre de mitjana en 115 euros el megavat hora (MWh). El cost de la llum ha pujat un 12 % respecte a setembre. A l'escassetat eòlica s'ha sumat l'aturada nuclear i que el preu del gas s'ha disparat un 70 %. Durant la primera quinzena del mes, la generació eòlica s'ha mantingut en nivells de 81 gigavats hora (GWh), un 40 % per davall de la mitjana dels últims cinc anys. Els analistes del grup ASE incideixen en el fet que el conflicte d'Orient Mitjà, les vagues en les instal·lacions australianes i el sabotatge del gasoducte a Finlàndia han portat el preu del gas a 54 euros el MWh, la qual cosa implica una pujada del 70 % davant de la primera setmana d'octubre. Reserves de gas en màxims A pesar que les reserves de gas a Europa estan al 98 %, els analistes d'ASE apunten que en els pròxims mesos pot haver-hi volatilitat en els preus del gas (i en conseqüència de la llum). "Europa s'ha fet més dependent del subministrament de gas natural liquat (GNL) davant de la seguretat que suposava el subministrament per canonada (de combustible rus). Per tant, la sensació d'inseguretat augmenta davant un possible repunt de la demanda a Àsia, vagues a Austràlia o notícies de manteniments no programats. L'actual ajust, tan estricte entre demanda i oferta de gas, implica una tensió contínua i que qualsevol xicotet desequilibri provoque bandades en el preu", alerten els analistes. A escala europea, el preu espanyol de l'electricitat en la primera quinzena s'ha situat molt per damunt del francés (83,81 €/MWh) i de l'alemany (79,54 €/MWh). Estos dos països s'han mantingut al marge de l'impacte de l'encariment del gas gràcies a una demanda feble, per les suaus temperatures que s'han registrat al nord d'Europa. A més, a França s'ha sumat una alta producció nuclear i a Alemanya, abundant generació eòlica.