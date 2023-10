El pacte de govern entre PP i Vox a València està tancat a falta d'alguns detalls

El pacte de govern entre PP i Vox per a València està acordat i tancat, però no signat. Falten alguns detalls per tancar. Sobretot quines àrees i delegacions portaran els nous socis de l'alcaldessa María José Catalá. Els grups municipals de PP i Vox ultimen un acord perquè el partit liderat a Espanya per Santiago Abascal s'integre en el govern municipal de l'Ajuntament de València de manera imminent. En les últimes hores s'han intensificat les negociacions entre les dos formacions i en els pròxims dies s'escenificarà este pacte a la tercera ciutat d'Espanya. Vox tenia especial interés, tal com va anunciar el seu portaveu a València, Juan Manuel Badenas, que el pacte de govern fora previ a l'elaboració i aprovació dels pressupostos municipals. Vox volia estar dins del govern local i participar de la confecció dels comptes, i segons fonts de tota solvència, ho ha aconseguit. L'alcaldessa María José Catalá, el pla inicial de la qual era tractar de governar en solitari, ha constatat que els seus 13 regidors són insuficients per a tirar avant els grans assumptes de la gestió local i per a dirigir i governar les empreses i els organismes autònoms. Per això, hi integrarà Vox.

A més, hi ha una segona clau que explica que s'hagen accelerat les negociacions per a conformar el nou govern. El canvi de gir del PP de València sobre el mode en què han de reprendre's les obres del Nou Mestalla ha sigut definitiu perquè Vox es puga integrar en el govern local. Vox va posar com a condició per a integrar-se en el govern local que no se signara el conveni urbanístic amb Meriton, que no se li donara el que considera un xec en blanc a la propietat del València CF, perquè entenen que el màxim accionista del club, Peter Lim, no és de fiar, com ha dit Badenas diverses vegades en públic. La formació liderada per Badenas a València, segons fonts pròximes a les negociacions, vol que les obres del Nou Mestalla es reinicien sense conveni amb l'Ajuntament de València, però, a més, vol que efectivament hi haja constància d'estes obres, és a dir, que el València CF reprenga les obres en tota regla, amb ampli desplegament de maquinària i de personal, res de fer xicotetes millores. A partir d'ací, quan es veja un avanç real en la construcció del nou estadi, Vox es plantejarà abordar nous escenaris amb la propietat del València CF. Signar un nou conveni o buscar altres solucions urbanístiques. Este full de ruta és el que s'ha donat finalment i el que va anunciar ahir mateix l'Ajuntament de València en un comunicat publicat per tota la premsa.

D'altra banda, la reunió revelada per Levante-EMV en exclusiva, que es va celebrar dimarts passat, durant diverses hores al despatx d'alcaldia, va ser determinant per a avançar en este pacte de govern. A eixa trobada van acudir l'alcaldessa María José Catalá, pel PP, a més de Cristóbal Grau, el seu cap de gabinet, i el regidor de Grans Projectes José Marí Olano, que porta les negociacions amb el València CF. Per Vox va estar Juan Manuel Badenas i el president provincial de Vox, Ignacio Gil Lázaro, també diputat nacional. La presència de Marí Olano obeïa al fet que està supervisant totes les qüestions relacionades amb el Nou Mestalla, per això va estar en esta trobada i va aportar la informació d'última hora sobre l'estadi inacabat.