La UEFA ajorna el partit entre el Vila-real i el Maccabi Haifa israelià

La UEFA ha decidit dijous suspendre tots els partits de les seues competicions a Israel "fins a nou avís", després "d'una avaluació exhaustiva de la situació actual de seguretat en tot el territori" pel conflicte entre el país d'Orient Mitjà i el grup Hamàs, per la qual cosa la trobada d'Europa League entre el Vila-real i el Maccabi Haifa israelià de la setmana que ve es posposa al 6 de desembre, segons un comunicat.

"Després d'una avaluació exhaustiva de la situació actual de seguretat en tot el territori d'Israel, el Comité Executiu de la UEFA va decidir que no es jugaran partits de competicions de la UEFA a Israel fins a un altre avís", va anunciar l'organisme en la seua pàgina web.

Davant esta nova situació, UEFA va sol·licitar a l'Associació de Futbol d'Israel i als seus clubs Maccabi Haifa FC i Maccabi Tel Aviv que proposen estadis alternatius, "que han de complir amb totes les regulacions aplicables de la UEFA", fora del territori d'Israel, per a poder disputar els seus partits com a locals "durant el major temps possible".

Així, l'organisme rector del futbol europeu va avançar l'ajornament del Vila-real CF-Maccabi Haifa d'Europa League del pròxim 26 d'octubre, que es jugarà el dimecres 6 de desembre. En Conference League, el Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk es va posposar al dissabte 25 de novembre.

A més, pel conflicte entre Israel i Hamàs, l'equip juvenil del Maccabi Haifa "ha retirat la seua participació de la UEFA Youth League d'esta temporada", per la qual cosa l'Sparta de Praga avança a segona ronda del torneig.

Sobre el partit de classificació a l'Eurocopa 2024 entre Bèlgica i Suècia del passat dilluns, en el qual els dos equips van demanar no continuar després del descans per l'assassinat de dos aficionats suecs en un atac terrorista, la UEFA va decidir suspendre el duel, per la qual cosa el resultat 1-1 es confirma com a definitiu.

"Per a prendre la decisió esmentada, el Comité Executiu va prendre nota que havia resultat impossible jugar la resta del partit l'endemà. Tant la Real Federació Belga de Futbol com la Federació Sueca de Futbol van expressar explícitament el seu desig de no jugar el temps restant del partit i de considerar definitiu el resultat del descans (1-1)", va informar l'organisme, que considera que el resultat d'este partit no influeix en la classificació, ja que Bèlgica ja està classificada i Suècia, eliminada.