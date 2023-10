La Fundació Horta Sud condensa en un llibre els seus 50 anys de vida

El Centre de Carme de Cultura Contemporània va ser l’espai triat per la Fundació Horta Sud per a presentar l’última obra de la seua col·lecció. Una obra que, a diferència de la resta que han publicat anteriorment, tracta sobre l’entitat mateixa, i que s’emmarca en la celebració del seu mig segle d’existència. Amb el nom Fundació Horta Sud (1972-2022). 50 anys fomentant l’associacionisme, la cultura i el desenvolupament de la comarca, la crònica historiogràfica, escrita per l’historiador aldaier Francesc Martínez Sanchis permet fer balanç sobre el paper de la Fundació en el desenvolupament de la comunitat a l’Horta Sud des de 1972.

A la presentació van assistir més de 75 persones, majoritàriament provinents del moviment associatiu, així com personal tècnic i polític i teixit empresarial de l’Horta Sud. Com a entitats impulsora i col·laboradora respectivament, la Fundació Horta Sud i la Diputació de València van ser les encarregades d’obrir l’acte. Per part de l’entitat metropolitana, va ser la seua presidenta, Imma López, qui va donar la benvinguda a les persones assistents i va aprofitar la intervenció per a reconéixer el paper que, “de manera directa o indirecta, totes i tots hem jugat” per consolidar la Fundació Horta Sud, “una fundació comunitària pionera a l’Estat, en construcció permanent i sempre vinculada a la realitat social canviant”.

Per la seua banda, en representació de l’entitat provincial, el diputat provincial de Fons Europeus, Administració Electrònica i Innovació i alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, va destacar la importància d’institucions com la Fundació Horta Sud “per al lideratge de projectes de futur que donen resposta als Objectius de Desenvolupament Sostenible”. Adsuara va reivindicar també el paper d’esta mena d’entitats per a incloure en el treball conjunt a empreses i administracions públiques i “posicionar-nos com una comarca innovadora en la manera de fer entre empreses, administracions públiques i societat civil”.

Posteriorment va ser l’autor del llibre, Francesc Martínez Sanchis, qui va prendre la paraula per a explicar com s’havia gestat el llibre i la seua transcendència en perspectiva històrica. Segons Martínez, “la història de la Fundació Horta Sud és de gran rellevància com a objecte d’història social, ja que pot enllaçar-se amb les principals transformacions socials, polítiques, econòmiques i culturals que ha experimentat l’Horta Sud en els últims cinquanta anys”. Així mateix, Martínez va recordar que el llibre “tampoc perd de vista els principals reptes, problemàtiques i demandes que viu la ciutadania de l’Horta Sud en l’actualitat, atés que es tracta d’un llibre d’història i, al mateix temps, de futur”.

Crida a la col·lectivitat

Amb el mateix missatge de crida a la col·lectivitat i a la reivindicació de les victòries col·lectives, però “també de ferides mal tancades i de noves problemàtiques i desafiaments que hem d’afrontar conjuntament”, la presentació va finalitzar amb una visita guiada a l’exposició “Les victòries cal saber veure-les”. Esta exposició, impulsada per la Fundació Horta Sud i el Centre del Carme de Cultura Contemporània, també en el marc del cinquanté aniversari de la fundació comunitària, està situada a les sales 1 i 2 del CCCC i es pot visitar fins al 5 de novembre.