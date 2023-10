Les organitzacions agràries exigeixen a la UE que no utilitze el camp en l’acord amb Mercosur

Al costat del Centre Comercial El Saler, després de no rebre l’autorització necessària per part de la Delegació de Govern per a poder protestar enfront de la cimera informal de ministres de Comerç de la UE que s’està celebrant este divendres a València, una vintena de responsables i membres d’AVA-Asaja i la Unió Llauradora s’han concentrat per a reclamar als dirigents dels Vint-i-set que no utilitzen el camp valencià en les negociacions comercials amb Mercosur. Eixe ha sigut un dels missatges que han llançat davant dels mitjans tant el president d’AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, com el secretari general de la Unió, Carles Peris, que han criticat la “falta de reciprocitat” en els pactes comercials de la Unió Europea amb tercers països.

En esta tessitura, Aguado ha sigut el primer a prendre la paraula i ha assegurat que els “milions de tones” que procedeixen d’estos països fora de l’ens comunitari estan “matant” la producció valenciana i permetent “l’entrada de plagues”, un assumpte que mereix “una reflexió”. Així, el dirigent agrari ha destacat que la política agrària europea “és totalment equívoca”, mentre que la visió comercial de la UE “ens porta a la mort”. Moneda de canvi Per això, ha assenyalat que, en els “últims 40 anys, la moneda de canvi sempre han sigut les fruites i hortalisses”, i que, en este moment en el qual es negocia amb Mercosur, el pacte al qual s’arribe “ens traurà els ulls, especialment en els cítrics i altres productes hortícoles”. Per la seua banda, Carles Peris ha remarcat que “els vint-i-set ministres de Comerç venen a avançar en acords que són perjudicials per a l’agricultura i la ramaderia valencianes”. En este sentit, ha reclamat informes sobre l’afecció que esta classe de pactes poden tindre en la producció del sector primari de l’autonomia i ha cridat a no “consentir acords internacionals sense reciprocitat”, perquè “no podem ser competitius complint estàndards de producció més alts”. “Cal exigir el mateix a totes les produccions mundials i ajustar els acords”, ha destacat. Incidents a França D’altra banda, respecte als problemes a la frontera amb França, Aguado ha assenyalat que se sent “molt al·ludit” quan es bolquen productes agraris que no se sap d’on han eixit i ha assenyalat que els “enemics” no són els productors espanyols, sinó els “ministres que s’estan reunint ací”. Per la seua banda, Peris ha cridat a posar el focus en la “complicada” situació que viu el sector, siga quin siga el seu país, a causa dels grans comerços, que “pressionen a la baixa els preus”. A més, mentre que Aguado ha demanat la dimissió de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, per l’“insult” i l’“abús” comés, des de la Unió s’ha criticat la “postura antidemocràtica” i han reclamat que la responsable de l’executiu faça “una profunda reflexió”.