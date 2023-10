Membres del partit d’Oltra se n’ixen i acusen la direcció de poca “integració”

Sergi Campillo, membre d’Iniciativa del Poble Valencià, una de les potes de Compromís (format per Iniciativa; Més, l’antic Bloc, i VerdsEquo) i el partit de l’exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra, ha anunciat la seua eixida del partit per no sentir-se representat ni per les dinàmiques ni les actituds de la direcció i passarà a ser independent dins de la coalició, sense ser membre de cap de les tres potes que integren la confluència valencianista. També se’n va Luisa Notario, del grup municipal de València, i tots dos asseguren que hi ha més militants de base que estan abandonant la formació.

Campillo explica en una carta remesa a la formació, que ha avançat Las Provincias, els motius de la seua eixida. El primer, una “dinàmica de discussió interna, sempre airejada en l’exterior, que no és comprensible per a la ciutadania i que està arruïnant el crèdit i prestigi que fins ara ha acumulat Compromís”; en segon lloc, critica que “ja es va decidir en el màxim òrgan del partit, en l’últim Congrés, avançar cap a una federació de partits —o estructura similar estable— en Compromís”.

“No han fet esforços d’integració”

Així mateix, recrimina “la gestió de la direcció triada en l’últim Congrés i representada pels portaveus i els membres de la Permanent”, que, opina, “ha resultat del tot decebedora i no m’hi sent representat. Esta direcció, o almenys gran part, no ha fet cap esforç d’integració. En realitat, ha fet tots els esforços en el sentit contrari”, lamenta.

Per això, i com ha pogut confirmar este periòdic, Campillo ha anunciat la seua baixa d’Iniciativa, una de les potes de la coalició Compromís (integrada també pel partit majoritari, Més, i VerdsEquo) i la seua alta com a adherit a Compromís. “Després d’un llarg procés de reflexió (...), he decidit que preferisc centrar els meus esforços i els meus anhels en el treball conjunt de Compromís (...), vinguen d’on vinguen. Per això, he tramitat la baixa com a militant d’Iniciativa del Poble Valencià, alhora que he tramitat l’alta com a persona adherida directament a Compromís”, explica en la carta enviada a la direcció del partit.

La direcció atribueix l’eixida a causes personals

Fonts de la direcció del partit diuen que comparteixen amb Campillo dos dels punts. El primer, “que cal avançar a una estructura estable i àgil de Compromís, com la federació de partits”, i argumenten que això ja està en marxa, però que, després dels últims esdeveniments de pèrdua de governs i desacords amb Més per l’elecció del senador territorial, i trencar-se uns certs equilibris, en la Mesa Nacional de fa un mes, “un 85 % de la militància va aprovar un procés de reflexió que acabarà al febrer, i, per respecte a la militància, cal complir els temps”.

En segon lloc, assenyalen que també comparteixen que “cal centrar-se en la política cap a fora i no és el moment de discutir internament” i es pregunten: “Per què ell aireja llavors discrepàncies internes?”. Així mateix, estes fonts atribueixen l’eixida a un conflicte personal per la posició en la qual va quedar Campillo en les primàries internes i l’acusen de “voler danyar la imatge d’Iniciativa transmetent una sensació de caos que no és”. “En el fons, el problema és personal, que no disfresse això del que no és; sobretot en el dia en què Vox entra a l’Ajuntament de València, hauria d’estar centrat en això”, assenyalen.