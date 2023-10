El ponent fa caure la temperatura de la mar

L’intens vent de ponent ha fet caure la temperatura de la mar, que s’ha desplomat quasi tres graus en menys de 24 hores, segons destaca la delegació a la Comunitat Valenciana de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Fins ahir, la temperatura mitjana superficial de la mar Balear, la massa d’aigua de 56.000 km² de superfície entre el litoral valencià i Palma i Eivissa, fregava els 25 °C, un valor, segons l’Aemet, “de rècord, mai abans registrat a estes altures de l’any, almenys des de 1940, i amb una anomalia mitjana de més de 3 °C”.

Hasta ayer, el mar Balear estaba con una temperatura superficial de récord, nunca antes registrada a estas alturas del año al menos desde 1940 y con una anomalía media de +3 ºC. pic.twitter.com/kGgspTRpT1 — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 20 de octubre de 2023

“Des de meitat de setembre, la temperatura de la mar Balear estava estabilitzada en valors pròxims a 25 °C, més normals de principi de setembre que de meitat d’octubre”, indica l’agència, que remarca que l’actual calfament de la mar és una cosa mai vista en els últims 83 anys. Però, segons explica l’Aemet amb les dades de la boia del port de València a la mà, “amb este vent tan intens de ponent, ha patit un refredament de quasi 3 °C en menys de 24 hores”.

Baixa quasi tres graus en menys de 24 hores

D’esta manera, en la boia del port de València, a les 9 del matí d’este divendres, la superfície de la mar estava a 21,69 °C, uns 2,4 °C menys que dijous a la mateixa hora. Este refredament és conseqüència del règim de vents de ponent o terral, segons explica l’Aemet. “Quan els vents superficials espenten l’aigua mar endins, l’aigua freda puja des del fons per a reemplaçar la càlida superficial. Este aflorament redueix de manera considerable les temperatures de la superfície marina”, detallen.

Un altre factor que pot refredar la superfície de la mar és la convecció, el moviment ascendent de l’aire provocat principalment per l’efecte de calfament que ocasiona la radiació solar en la superfície. L’aire humit i recalfat, en la seua ràpida ascensió, es refreda, i això genera tempestes convectives. “Les tempestes que es desenvolupen en la mar es nodreixen de l’energia acumulada, però ahir a penes va haver-hi convecció en la mar, per la qual cosa cal descartar que el refredament s’haja produït per les tempestes”, conclou l’Aemet.