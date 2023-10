Sagunt s’acomiada d’uns dels millors representants del folk

Eliseo Parra, amb l’espectacle La necesidad de cantar, juntament amb Germans Caballer i Amics, centrarà el protagonisme del FolkaSagunt que se celebra este dissabte, a partir de les 20 hores, al Centre Cultural Mario Monreal. En l’any del seu comiat dels escenaris, la regidora de Cultura, Ana María Quesada, reconeix que esta actuació “és especial per significar l’adeu d’un dels representants més importants del panorama espanyol del folk”.

Parra, per la seua banda, explica que “en els deu anys que he fet recollida de cançons en bona part de l’Estat, he aprés moltes coses de la vida tradicional que m’han enriquit tant o més que el que em van cantar”. No obstant això, assenyala l’artista, el que sempre li ha cridat l’atenció ha sigut la necessitat de cantar que tenia la gent. En eixe sentit, exemplifica que “en els cants de treball, per exemple, em deien que sense cantar no podien treballar”, i afig que “així, sota este títol, cantaré cançons d’ací i allà mostrant de pas amb què s’acompanyaven estos cants”.

La música més valenciana

Quesada insisteix que “recorrerem amb ell la seua trajectòria musical i estic segura que ens agradarà, que en gaudirem com sempre, que Germans Caballer ens portarà eixa música que ens arriba a l’ànima i convide la ciutadania de tot el municipi a acudir a presenciar-ho, a escoltar-ho i a gaudir-ne”. Esta nova cita representa “l’obstinació de l’Ajuntament per mantindre viva i, sobretot, escoltar la nostra música més valenciana i popular”, afig la responsable municipal de Cultura.