La UEFA decideix que no es juguen partits a Israel i ajorna el Vila-real-Maccabi Haifa

El Comité Executiu de la UEFA ha acordat, davant de la situació bèl·lica a Israel i la Franja de Gaza, “després d’una exhaustiva avaluació de l’actual situació de seguretat” en el territori israelià, que no es dispute allí cap partit europeu fins a un altre avís, així com ajornar al dimecres 6 de desembre el partit de la Lliga Europa Vila-real-Maccabi Haifa.

L’organisme continental, segons informa este dijous en un comunicat, ha sol·licitat a l’Associació de Futbol d’Israel i als seus clubs, Maccabi Haifa i Maccabi Tel-Aviv, que proposen seus i estadis alternatius fora del territori del país per a jugar els seus partits com a locals mentre aquesta decisió estiga en vigor.

La UEFA ha anunciat, a més, que el partit de la Lliga Europa Vila-real-Maccabi Haifa, previst per al dijous 26 a la Ceràmica, queda ajornat al dimecres 6 de desembre, i el Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk, de la Lliga Conferència, al dissabte 25 de novembre.

Yeremy Pino, KO

D’altra banda, el Vila-real va confirmar, este dijous, la lesió del davanter internacional Yeremy Pino, que pateix un dany muscular als isquiotibials de la cama esquerra, segons revelen les proves mèdiques, encara que des del club no s’ha donat a conéixer un temps estimat de baixa.

Pino es va lesionar fa poc més d’una setmana en el partit contra la Unión Deportiva Las Palmas que es va disputar a l’estadi de la Ceràmica, del qual el jugador va haver d’eixir a punt d’acabar la primera part.

En un principi, el temps estimat de recuperació podria estar entre quatre i sis setmanes com a mínim, la qual cosa suposa, sens dubte, una baixa sensible per al Vila-real durant este període.

L’extrem canari se suma al també lesionat Denis Suárez, mentre que sembla que la bona notícia per al Vila-real seria la recuperació del migcampista Francis Coquelin, inèdit esta temporada.