Olocau presenta a Serveis Socials un projecte per a albergar un centre d’envelliment actiu

El passat dia 6 d’octubre, l’alcalde d’Olocau, Antonio Ropero, es va reunir amb el director general del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials, José Vicente Anaya, i amb la directora general d’Infraestructures Sociosanitàries, Montserrat Alcalá. En la reunió, celebrada a la seu de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, es va avançar en la proposta presentada l’any passat perquè el municipi puga albergar un centre d’envelliment actiu.

Concretament, Ropero els va presentar una memòria que detallava aspectes com el lloc en el qual es trobaria la instal·lació (en el nucli urbà) i l’espai que se li dedicaria. Així mateix, es va traslladar a Anaya i a Alcalá que el projecte compliria tots els requisits, les mesures i la normativa necessaris per a poder-se executar.

Segons va afirmar l’alcalde després de la reunió, “hui hem fet un pas molt important per a l’arribada d’este centre tan necessari per al nostre poble i per a les localitats del nostre entorn”. ”Es tracta d’un compromís per a la corporació municipal, així com d’una infraestructura fonamental, a causa del creixement progressiu de la població d’Olocau i que millorarà notablement la qualitat de vida de les nostres persones majors”, va assegurar.