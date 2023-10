Benifairó obri els seus pressupostos a la ciutadania

L'Ajuntament de Benifairó de les Valls posa la ciutadania en el centre de les decisions municipals i inicia l'edició dels Pressupostos Participatius 2023. El projecte ha començat amb la fase de presentació de propostes, en què les persones majors de 14 anys (empadronades o no al municipi), les entitats i les associacions han pogut plantejar les seues iniciatives.

La participació en els Pressupostos Participatius 2023 és accessible tant en línia com de manera presencial. Per a presentar propostes, els interessats poden visitar el portal web www.benifairovallsparticipa.com o acudir personalment a les instal·lacions de l'ajuntament durant l'horari d'oficina.

Fase de votació

El dia 5 de novembre, en acabar la presentació de propostes, tindrà lloc un estudi de viabilitat per a constituir la següent fase de votació. Ara com ara, és important tindre en compte que les propostes presentades no han de superar els 15.000 euros de pressupost per a ser considerades en la pròxima fase de votació.

Sota el lema “Benifairó de les Valls, més teu, més nostre”, l'ajuntament ha convidat els veïns i les veïnes a formar part d'estos pressupostos, per a continuar modelant un any més un poble en línia amb els interessos de la ciutadania. Esta iniciativa ja va tindre la seua primera experiència l'any passat.