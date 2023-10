La C. Valenciana acollirà uns 350 immigrants arribats a Canàries

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha assenyalat que la regió "té possibilitats" d'acollir persones migrants arribades a Canàries perquè és "referent mundial" a l'hora de donar refugi, com va demostrar durant la crisi de l'Aquarius. L'acolliment "es farà de manera segura, regulada i, sobretot, legal", motiu pel qual "és el moment de deixar ja els discursos d'odi".

Així ho ha manifestat Bernabé en declaracions als mitjans a Alacant, on ha puntualitzat que desconeixen encara els punts en els quals s'atendrà els immigrants que arriben de Canàries.

Les xifres poden canviar

Ha agregat que hi ha 350 places disponibles -encara que ha reconegut que esta dada "és molt variable i dinàmica, i que pot canviar en mitja hora"- i que s'anirà informant els alcaldes i les alcaldesses de la recepció que han de fer.

Així mateix, respecte a les 350 places -xifra que "anirà canviant", ha insistit- ha assenyalat que es repartiran "al llarg" del territori valencià. Així mateix, ha avançat que "cal treballar molt ràpid" i que és la xifra que donen entitats que "històricament treballen amb persones que estan en situació d'acolliment".

Ha subratllat que estes entitats "tenen moltíssima experiència" perquè "han estat moltíssims anys també a la Comunitat Valenciana portant persones". Segons ha assegurat, "quan he pogut disposar de tota la informació, li l'he transmesa a la vicepresidenta del Consell".

La delegada ha defensat que estes persones que acollirà la Comunitat "ixen d'espais terribles, d'espais de guerra i terror, i necessiten construir una vida millor".

Suport del Govern

També ha defensat que ha passat a Canàries per "les condicions climatològiques i de la mar de mesos com l'octubre", i ha assenyalat que "ara necessiten el suport de les comunitats autònomes i sense cap dubte el tindran, almenys pel que fa al treball del Govern".

"Cinc anys després" de l'arribada a València de les 629 persones rescatades per l'Aquarius, "continuem sent una comunitat d'acolliment" i, per descomptat, "esta és una qüestió de justícia i de moral". Acollir els immigrants de l'Aquarius "ens va fer millors persones", ha asseverat.