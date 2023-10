La consellera i Compromís es feliciten per la detenció del presumpte piròman

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori Salomé Pradas ha agraït "enormement" a la Guàrdia Civil la detenció del "presumpte piròman de l'Albufera" de València i ha reconegut que els nou incendis que han afectat el parc natural són "preocupants".

Dimecres a la nit, els agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) van arrestar el presumpte autor dels incendis ocorreguts el passat cap de setmana al Parc Natural del Saler. L'home, de 59 anys i advocat, va ser detingut al seu habitatge situat en una urbanització del Saler. La Guàrdia Civil investiga si este home també va provocar un altre foc en el mateix paratge l'any 2005. Esta persona, que ha passat ja a disposició judicial com a presumpte autor dels incendis ocorreguts estes últimes setmanes al Parc Natural del Saler, ja va ser arrestat l'any 2000 i 2005 per altres incendis forestals. En aquella ocasió el lletrat, identificat com Juan C. E., va aconseguir eludir l'acció de la justícia i la causa contra ell va ser arxivada, segons ha pogut saber Levante-EMV i publica en la seua portada de l'edició digital.

Pel que fa al que ha succeït, en el Ple de les Corts, el diputat de Compromís Juan Bordera ha lamentat que s'han produït nou incendis a l'Albufera en els "meravellosos cent dies de govern" del Consell. "M'alegre que hagen detingut el sospitós i espere que els incendis s'acaben", ha afegit, i ha recordat que el regidor de Devesa-Albufera de València José Gosálbez (Vox) va compartir en xarxes socials un vídeo "sospitós" d'un foc en la zona en lloc de denunciar-lo. En la seua resposta, la consellera Pradas (PP) ha defensat, respecte als incendis: "Hem d'estar tots d'acord i no fer demagògia perquè és un tema preocupant".