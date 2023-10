Finalitza la repavimentació dels vials més cèntrics de Bocairent

El passat 19 d'octubre van finalitzar les obres de repavimentació dels carrers Diputat Castelló, Omets, Sor Pietat de la Creu i Bisbe Miró de Bocairent. Es tracta d'una actuació finançada per la Diputació i l'Ajuntament amb la qual el consistori ha actuat en una part dels vials més cèntrics de la localitat, ja que són els que connecten el pont de Sant Blai amb la plaça de l'Ajuntament.

Este fet ha provocat que, durant els dos mesos d'execució, s'hagen vist alterats notablement els accessos i els espais d'aparcament, així com els punts de recollida de fem. En este sentit, Ximo Carbonell, regidor d'Obres, agraeix la comprensió del veïnat: “Som conscients de les molèsties generades i hem treballat perquè la planificació es complira estrictament i que la incidència fora la mínima possible”, afirma.

El responsable municipal, que va visitar l'actuació amb l'alcalde i representants tant de l'empresa com de la direcció facultativa, valora positivament el resultat final: “Pensem que el resultat és bo tant estèticament com funcionalment, i, després de molt de temps amb uns carrers deteriorats, comptem per fi amb els vials que requeria el centre del nucli urbà”.

En este sentit, Carbonell explica que l'Ajuntament de Bocairent ja té avançat el projecte per a continuar actuant en altres vies pròximes. En concret, anuncia una intervenció en un tram del carrer Sant Agustí i a les places Joan de Joanes i Julián Herrero: “La idea és donar continuïtat al paviment d'asfaltatge imprés, per a vincular estos carrers amb els que acabem de repavimentar i també amb el d'accés al monestir, on es va intervindre fa uns mesos”, diu l'edil.