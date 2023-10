La policia desmantella un punt de venda de drogues al centre d'Alzira

Agents de la Policia Nacional han desmantellat un punt de venda de substàncies estupefaents a Alzira i han detingut un home de 26 anys, d'origen espanyol, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

La Brigada Local de Policia Judicial d'Alzira va obrir una investigació després de tindre coneixement el mes de juliol passat que un home podria estar dedicant-se a la venda de marihuana des d'un habitatge situat en una cèntrica zona del municipi.

Després de nombroses perquisicions i diversos dispositius de vigilàncies, els agents van localitzar l'immoble des del qual suposadament es distribuïen les substàncies i van identificar l'habitant d'este. A més, van comprovar com al domicili acudien diàriament nombroses persones que, després d'entrar i romandre-hi uns minuts, l'abandonaven amb diferents quantitats de drogues. Els agents van arribar a aprehendre en diverses ocasions fins a 20 grams de substància estupefaent a clients que eixien d'este domicili.

La investigació va culminar amb una entrada i registre de l'habitatge, en què els agents van intervindre 1.146 grams de marihuana en cabdells, 80 grams d'haixix, 2,2 grams de cocaïna, diners en efectiu, així com diversos estris usats per a la venda a la menuda de drogues, i la detenció d'un home de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

El detingut, sense antecedents policials, va ser posat en llibertat després de ser advertit de l'obligació de comparéixer davant l'autoritat judicial quan fora requerit.