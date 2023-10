El PSPV s'absté en la moció del PP per a ampliar el port i Compromís la rebutja

Acompanyats amb un "ooohh" des de la bancada de la dreta, la trentena de diputats que conformen el Grup Socialista a les Corts mantenen el braç alçat (s'ha requerit votar a mà alçada per l'error del sistema informàtic en les dues primeres files de l'hemicicle) per a assenyalar la seua abstenció a la PNL presentada pel PP en la qual es reclama l'ampliació del port de València. Uns segons abans, Compromís, els seus socis la legislatura passada i companys de viatge en el futurible Govern d'Espanya, han votat en contra.

L'ampliació de la infraestructura portuària de la capital del Túria ha tornat a tindre protagonisme a les Corts. Ho va tindre fa dues setmanes quan el PP va prendre la petició dels empresaris i va acusar ERC i Junts d'incloure el bloqueig d'estes obres entre les seues exigències per a donar suport a la investidura de Pedro Sánchez. D'aquella polèmica, la PNL presentada pels populars que buscaven evidenciar les diferències que hi ha entre les dues formacions d'esquerres que, a més, conformaran l'executiu central, encarregat de l'obra.

"No podem permetre que este projecte, vital per a la Comunitat Valenciana, es paralitze per qüestions polítiques i que s'utilitze dins d'una negociació política del president en funcions Pedro Sánchez per a la seua investidura i amb la clara intenció d'afavorir altres ports, amb la qual cosa s'impedeix una competència en igualtat", assenyala part de l'exposició de motius de la moció, en la qual, en els punts de resolució, es manifesta el "suport exprés" a l'ampliació nord i se sol·licita instar al Govern central perquè licite les obres.

La proposta del PP ha tirat avant gràcies als vots dels populars i els seus socis de Vox. El PSPV s'ha abstingut i Compromís ha votat en contra. No obstant això, els socialistes han remarcat posteriorment que estan a favor de les obres per a ampliar esta infraestructura, però que no han volgut donar suport a la moció del PP perquè amb esta s'utilitza el port com a "ariet" contra el Govern d'Espanya. De fet, els del puny i la rosa van presentar una esmena que defensava l'ampliació del port que, no obstant això, no va ser acceptada pels populars. Ara, després de la votació, els socialistes plantegen presentar una altra moció en la mateixa línia.

Minuts després, Compromís ha marcat distàncies amb el PSPV per la seua posició sobre el port. "Era esperable", ha criticat Joan Baldoví. "El compromís dels socialistes amb el port és indubtable", ha assenyalat per la seua banda la síndica adjunta, María José Catalá, davant els retrets del PPCV. Els populars, a més d'apuntar a la falta de compromís dels del puny i la rosa amb la infraestructura, han assenyalat les diferències entre les dues formacions que han pactat per a reeditar el govern de coalició a Espanya.

"En la primera votació [després del pacte] uns demanen fer lentament el port i altres demolir el port", ha indicat Miguel Barrachina, del PPCV. L'ampliació del port de València és una competència estatal de la qual no hi ha menció en el pacte entre Pedro Sánchez i Yolanda Díaz. Els socialistes estan a favor, però Compromís (que integra la coalició Sumar, signant de l'acord) la rebutja. De fet, la seua portaveu al Congrés, Àgueda Micó, va assenyalar la paralització d'esta infraestructura com una de les mesures per a donar el seu suport a Sánchez.