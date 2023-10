Demanen bonificar els vehicles d’hidrogen de Torrent

Dins de les modificacions de les ordenances fiscals propostes pel Govern municipal de Torrent per al 2024 hi ha l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

Des del Grup Municipal de Compromís-Podem-EU, s’ha proposat incidir en la millora mediambiental de l’article dedicat a l’aprofitament energètic, incloent-hi una nova bonificació del 75 % de la quota de l’impost (la màxima legalment possible) en el cas dels vehicles que consumeixen hidrogen.

L’hidrogen és l’únic combustible potencialment ecològic de l’actual parc automobilístic. “Sabem que actualment no hi ha una gran quantitat d’estos vehicles al parc automobilístic, però és important fer passos en la millora de la qualitat mediambiental de les nostres ciutats”, ha explicat el portaveu dels ecovalencianistes, Xavier Martí.

Partícules nocives

En este sentit, també s’ha demanat la retirada de la bonificació fiscal del 100 % per a tots els vehicles de combustió “no històrics” de més de 30 anys, ja que són els més contaminants que hi ha, tant per emissions de partícules nocives com per l’excés de CO₂, responsable este últim de l’efecte d’hivernacle que afecta greument el calfament del planeta.