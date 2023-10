Els bombers aconsegueixen controlar l’incendi de Potries i els veïns poden tornar a les seues cases

Bones notícies. El Consorci de Bombers acaba de notificar que les tasques d’extinció del paorós incendi que es va desencadenar ahir en una planta petroquímica de Potries està controlat des de les 6.18 hores.

En un breu comunicat, els responsables de l’equip d’extinció insisteixen, però, que, malgrat estar controlat l’incendi, s’hi continua treballant amb diverses dotacions de bombers del Consorci i unitats de comandament.

Els veïns ja poden tornar a les seues cases

Tal com havien avançat des del consorci de Bombers, i després de comprovar que el foc està extingit i que no hi ha risc per als veïns, les autoritats han decidit que els veïns evacuats puguen tornar ja als seus domicilis.

Un dels bombers va haver de ser atés

Segons ha confirmat el Consorci, un dels agents que va intervindre anit en les tasques d’extinció va haver de ser atés pels sanitaris per símptomes d’irritació provocats pel fum i les substàncies químiques de la planta incendiada. No obstant això, no va haver de ser traslladat.

L’incendi industrial ha tingut lloc en una fàbrica de productes químics. Els bombers van establir el confinament preventiu dels habitatges pròxims. En concret, dues finques pròximes a l’incendi industrial van haver de ser desallotjades, amb desenes de persones, que van ser traslladades a dos edificis municipals per a refugiar-se.

L’antiga La Lejía

Segons les fonts consultades, cap a les 20.30 hores, el municipi de la comarca de la Safor va omplir-se de fum després de, presumptament, explotar un reactor en el recinte de l’antiga La Lejía, on hi ha situades dues empreses de productes químics. Emergències va recomanar tancar totes les finestres del municipi pel “perill” de respirar l’aire del carrer.