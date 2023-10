Els grans fons frenen la inversió en actius immobiliaris

Els grans fons han frenat la inversió en actius immobiliaris davant de la incertesa econòmica i la pujada de tipus, a pesar que continua havent-hi una gran liquiditat en el mercat. Les consultores han constatat que a València s’han paralitzat les operacions en actius de més de vint milions d’euros. Mikel Echavarren, CEO de Colliers Internacional, va assenyalar ahir, en una jornada en el certamen Viva en Fira València (antiga Urbe), que els inversors institucionals han reduït un 50 % els fons que destinen a la compra d’actius immobiliaris a Espanya i un 70 % en la resta d’Europa. La jornada d’ahir era normalment el preludi de la fira immobiliària de València, però enguany s’ha ajornat fins a 2024 (probablement se celebrarà d’ací a dotze mesos).

Promotors i analistes van coincidir, en les taules sectorials de la jornada, en el fet que, malgrat la pujada de tipus d’interés, els preus de l’habitatge d’obra nova no baixaran, com va ocórrer en la crisi de 2008. Els experts insisteixen que la principal diferència és que la demanda de pisos d’obra nova és molt superior a l’oferta. Estrangers amb un poder adquisitiu alt estan darrere d’eixa gran demanda que està mantenint els preus. Un exemple és un edifici d’Aedas en Quatre Carreres, en el qual la meitat dels habitatges han sigut adquirits per estrangers, segons va revelar el promotor i amo del grup Ática, Vicente Llácer.

CaixaBank Research

Pedro Álvarez Ondina, gestor de planificació estratègica i estudis econòmics de CaixaBank Research, va revelar que la població estrangera a la Comunitat Valenciana creixerà en un milió de persones en la pròxima dècada i que continuarà impulsant la demanda. “El preu de l’habitatge nou continua pujant, perquè no hi ha oferta. No veiem una recessió en el mercat de l’habitatge. Veiem una desacceleració enguany i l’any que ve, però no una caiguda de preu”, va insistir.

Demanda estrangera

L’analista va afegir que la demanda s’està refredant per la pujada de tipus, però la reducció de vendes no ha sigut tan alta com s’esperava. A més, segons Álvarez, la situació de la Comunitat Valenciana és millor que la de la resta d’Espanya per la demanda estrangera. “A Alacant, les compres d’estrangers ja superen el 45 %”, va assenyalar.

Habitatge protegit

D’altra banda, els promotors valencians van reclamar una nova revisió del preu de l’habitatge protegit, tot i que l’última va ser aprovada el mes de maig després de més d’una dècada sense tocar-se. El cost del metre quadrat de l’habitatge protegit estava, al maig, en 1.891 euros, i el nou s’ha fixat en 2.200 euros (això suposa una pujada de 34.250 euros en un pis de 90 metres).