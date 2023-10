Enèsima lliçó de l’afició del València

L’afició del València està demostrant, un any més, que està molt per damunt dels seus dirigents. Després d’una temporada nefasta esportivament el curs passat, a punt de caure a l’abisme de la Segona Divisió, el valencianisme va fer un pas avant per a encoratjar i fer costat a l’equip en els moments més durs, tant a Mestalla com fora de casa, amb desplaçaments al complet en totes les jornades finals en les quals el València es jugava les faves de la salvació. L’assistència mitjana a Mestalla la temporada passada va fregar els 40.000 espectadors.

De l’inici de la temporada ençà, eixa xifra s’està superant, fins i tot amb partits entre setmana a hores delicades per a l’aficionat que treballa. Pel que fa a l’últim partit, la web Grada B Pro ha publicat les dades d’assistència dels estats del futbol espanyol en l’última jornada, tant en la primera categoria com en Primera o en Segona Federació, i el feu que millor entrada va presentar va ser el situat a l’avinguda de Suècia de València. Amb 41.647 espectadors, l’estadi de Mestalla va superar el Ramón Sánchez Pizjuán, que s’hi va quedar a prop, amb 41.212, en un duel que va enfrontar el Sevilla amb el Reial Madrid. També supera altres equips de primera com el Barça o la Reial Societat, amb una gran massa d’aficionats, que van aconseguir ficar-ne en els seus camps 38.194 i 31.279 respectivament. No és una nimietat que el València haja “guanyat” en estos registres, ja que les circumstàncies convidaven a una entrada no tan generosa. En primer lloc, pel dia, un dilluns, a les 21.00 hores. I, segon, per la meteorologia de la capital del Túria, que va augurar precipitacions, i així va ser. Una pluja que va ser present en els prolegòmens del partit i fins ben entrada la primera meitat, ja amb l’equip de Baraja per davant en el marcador i amb un jugador més. Malgrat això, les graderies es van omplir, una vegada va començar a cessar l’aigua, per a presentar una entrada esplèndida per a gaudir d’una victòria del seu equip. Un triomf que no s’aconseguia des del 3-0 contra l’Atlètic de Madrid després de l’última parada. Però esta demostració no és un cas aïllat. En l’última jornada en la qual l’equip blanc-i-negre va jugar entre setmana, un dimecres a les 21.00 hores, contra la Reial Societat, de nou es va depassar la barrera dels 40.000 espectadors. En aquella ocasió, l’equip va patir una derrota, però la parròquia valencianista va quedar satisfeta amb l’esforç de l’equip.