Ibáñez emmarca les baixes en Iniciativa en decisions personals i descarta demanar l’acta a càrrecs com Campillo

El coportaveu d’Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha emmarcat les baixes de militants d’este partit integrat en Compromís en “qüestions individuals” i ha subratllat que “el 85 %” de la Mesa Nacional de la formació va donar suport a l’actual full de ruta. Dit això, ha assegurat que “no està damunt de la taula” demanar l’acta a càrrecs que han anunciat la seua eixida, com el regidor a València Sergi Campillo.

“Compromís és l’aposta política electoral i, per tant, mentre continuem dins de Compromís, no hi ha cap problema. Cada u decideix on militar i nosaltres som una organització profundament respectuosa”, ha declarat a Europa Press després de la inauguració d’un congrés sobre l’extrema dreta.

La setmana passada, l’exvicealcalde de València i regidor de Compromís Sergi Campillo i altres representants d’Iniciativa van anunciar la seua decisió de donar-se de baixa d’esta formació i continuar en Compromís com a independents, al·legant que la “dinàmica de discussió interna” està “arruïnant el crèdit i el prestigi que fins ara ha acumulat Compromís”.

A preguntes sobre si hi ha una crisi en Iniciativa i si es pot reconduir la situació, Ibáñez ha respost que “en tots els partits democràtics falta gent” i que “l’obligació de qualsevol direcció és fer les estratègies per a poder sumar-hi la gent que vulga compartir l’ideari. I en eixa via treballem”, ha subratllat, amb l’objectiu de “parar les retallades anunciades per Carlos Mazón i tancar l’acord d’investidura estatal”.

“Oportunitat per a debatre”

“Les qüestions individuals són individuals. Tenim un full de ruta aprovat pel 85 % de la Mesa Nacional d’Iniciativa”, ha exposat, i ha defensat que “és el moment de respectar el debat”. El també diputat de Compromís-Sumar al Congrés ha garantit que “qui vulga debatre (en el si d’Iniciativa) sap que ara en té l’oportunitat”. “És el moment que qualsevol militant puga expressar lliurement com creu que cal portar avant la nova etapa després d’haver perdut els governs. I els que no vulguen participar en els debats democràtics tenen les seues raons”.

Per la seua banda, la secretària general de Més, Àgueda Micó, ha assegurat que Compromís està “molt cohesionat com a projecte polític” i que els tres partits que la integren “fa temps que caminen junts per a defensar els interessos valencians”.

Un futur en Compromís

Després de descartar entrar en “situacions internes” d’altres partits, ha argumentat: “Més enllà de les circumstàncies concretes que tots podem tindre en algun moment, nosaltres defensem els interessos valencians i tots i totes tenim molta altura de mires i continuarem treballant pels valencians, més ara que estem en una situació molt greu amb un govern de la vergonya de la dreta i l’extrema dreta”.

El també membre de Més i síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, ha destacat que la coalició ha de centrar-se en “el que importa”, que, al seu judici, és plantar cara als governs compartits per PP i Vox i “ser eficaços per a recuperar el govern progressista com més prompte millor”. És una cosa que ha explicat que van abordar este dijous en una reunió del grup parlamentari autonòmic.

Baldoví, després de mostrar “màxim respecte” pels processos interns de cada partit, ha sostingut que “és un bon moment per a reprendre” la idea de fer de Compromís una federació de partits. “Des del respecte absolut a totes les organitzacions de Compromís, crec que seria un pas avant avançar en eixa federació, en la qual estic segur que tots ens sentim molt còmodes a l’hora de treballar”.