La muralla islàmica apareix durant unes obres municipals al carrer Sant Vicent

Els arqueòlegs han localitzat, en les obres de renovació de les canalitzacions que du a terme la Regidoria del Cicle de l’Aigua en el primer tram del carrer Sant Vicent, entre la plaça de l’Ajuntament i la de la Reina, això és, en ple centre urbà, les restes de la muralla islàmica. Es tracta d’una troballa excepcional, ja que s’han identificat restes de l’estructura defensiva quasi al complet, inclosa la barbacana (un mur defensiu situat davant de la muralla mateixa) i el “vall cobert”, el col·lector d’aigües residuals que es va construir a la ciutat medieval aprofitant la muralla.

Tal com van avançar a este diari els arqueòlegs contractats per a fer el seguiment de l’obra de canalització de la delegació del Cicle de l’Aigua, ara amb Carlos Mundina al capdavant, era previsible que hi aparegueren les restes del mur defensiu islàmic. Fins i tot s’espera trobar la porta sud de la muralla (la de Bad Baytala o Boatella), que encara no ha sigut localitzada en esta intervenció que supervisen el Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de València i la Conselleria de Cultura.

Malgrat l’estretor de la rasa d’obres, la longitud i profunditat de la muralla islàmica han permés documentar-la ja i no es descarta que, en nivells inferiors, pogueren aparéixer restes romanes, de la Via Augusta en concret.

La muralla àrab de València va començar a construir-se el segle XI i tenia un total de set portes (Bab al-Qantara que es trobava per les torres de Serrans i era l’entrada nord a la medina; la de Bab al-Hanax, situada entre el carrer Salines i Cavallers, que era l’entrada oest; la de Bab al-Qaysariya, prop de l’actual carrer de les Mantes i del Trench, que era l’entrada al soc; la de Bab Baytala, que se situaria al carrer de Manyans i Sant Vicent Màrtir i era l’entrada sud; la porta de Bab al-Xaria, que es trobava en l’actual plaça de Sant Vicent Ferrer i que era la porta est i donava nom al barri de la Xerea; la porta de Bab Ibn-Sakhar, prop del Palau del Temple, i la de Bab al-Warraq, al carrer del Salvador.

La muralla islàmica és la que millor es conserva de les tres que va tindre la ciutat en quedar integrada en la trama urbana. Els seus potents murs i torrasses es poden veure integrats en edificis públics i privats.

L’Ajuntament de València va iniciar, en la legislatura anterior, la restauració de la muralla islàmica de la plaça de l’Àngel, on es conserva un dels principals trams del llenç i una torrassa circular. La intervenció, en la qual s’ha recuperat l’estructura defensiva al complet de la muralla, en tota la seua altura, ha quedat paralitzada per desavinences entre l’Ajuntament i el contractista.

El traçat de la muralla àrab discorria pel carrer de les Roques, a l’oest de les torres de Serrans. Es dirigia pel carrer Palomino, plaça de l’Àngel, plaça Navarros, plaça Beneito i Coll, carrer d’En Borràs, Adoberies, carrer de Baix, plaça de Sant Jaume i del Tossal, carrer Bosseria, plaça del Mercat, Maria Cristina, Sant Ferran, Moratín, les Barques, Pintor Sorolla, plaça d’Alfons el Magnànim i de Tetuan.