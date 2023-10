El PSOE accelerarà les negociacions per a la investidura i busca atraure Coalició Canària amb les transferències pendents

Ferraz vol xafar l’accelerador en les negociacions per a la investidura. Aprofitar l’impuls de l’acord de coalició amb Sumar per a tancar un pacte “global” que incloga la resta de forces sobiranistes. També Coalició Canària (CC). El vot dels nacionalistes canaris no és necessari per a tirar avant la investidura i ja han avançat que, en cas d’acceptar-se les seues condicions, s’inclinaran més per l’abstenció que pel vot a favor, a causa de la seua oposició a l’amnistia. Malgrat això, els socialistes no es resignen a fer-los canviar de bloc i dimarts que ve intentaran tancar amb l’executiu canari, que presideix CC, les transferències pendents dels pressupostos actuals. Segons ha pogut saber este diari, els equips del Ministeri d’Hisenda en funcions, que dirigeix María Jesús Montero, i el de la consellera del ram a Canàries, Matilde Asián, buscaran consensuar una xifra en l’esmentada reunió.

Per a Coalició Canària, este seria l’únic avanç fins al moment, encara que els socialistes veuen factible signar la resta de les demandes incloses en l’anomenada “agenda canària”. Per a aconseguir el suport del partit de Fernando Clavijo, que va votar a favor de la investidura d’Alberto Núñez Feijóo i governa en coalició amb els populars, tampoc ajuda el xoc per la crisi migratòria. L’executiu canari reclama que es cree la figura d’un comandament únic, amb el qual tindre interlocució, i de moment no hi ha hagut passos en este sentit. “El ministre Fernando Grande-Marlaska entén que eixa figura existeix, a través d’un comandament d’Interior. No és el que demanem, eixa figura no pot coordinar diferents ministeris”, indiquen fonts pròximes a la diputada de Coalició Canària al Congrés, Cristina Valido, que va posar esta reivindicació sobre la taula en la seua reunió amb Pedro Sánchez per a explorar el seu suport a la investidura.

Altres formacions el suport de les quals es presenta en principi més fàcil d’encaixar, com EH Bildu i BNG, deixen en mans del PSOE la responsabilitat d’accelerar un acord. Coincideixen que “hi ha avanços”, però insuficients de moment. Madurar estos acords depén del fet que els negociadors designats per Ferraz, segons els nacionalistes gallecs, acceleren el ritme i, lògicament, “del que estiguen disposats a acceptar” de les seues reivindicacions. Els abertzales diuen estar a l’espera de com avancen ara les converses. Després de la reunió amb Pedro Sánchez en la seua ronda amb els grups parlamentaris, des d’EH Bildu van garantir el seu suport amb l’única exigència que s’“aprofundisca” en l’agenda social i territorial i anteposant el “mandat” de frenar el PP i Vox.

Des de Junts, la seua metodologia negociadora redueix al mínim l’emissió de senyals públics, mentre que ERC i PNB sí que acudeixen a les escenificacions per a modular el seu relat i refredar les presses dels socialistes. Els republicans, d’una banda, eleven la pressió afegint exigències a canvi del seu suport. Com este dijous al Parlament, demanant desclassificar els documents de Pegasus i insistint que l’amnistia només és un punt de partida que ha de conduir a un referèndum. També que la hipotètica llei reculla que no va haver-hi delicte en la celebració de l’1-O. D’altra banda, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, reconeixia que “és el moment de començar a tancar coses”, alimentant així la pretesa accelerada que abona Ferraz després de signar el pacte de coalició.

Els nacionalistes bascos, igualment, refreden una ràpida investidura. Al PSOE li agradaria fixar-la en la setmana del 6 de novembre per a acudir al Congrés del Partit Socialista Europeu (PES), que se celebrarà eixe cap de setmana a Màlaga, amb Pedro Sánchez investit. Només un desig, ja que fonts directes de l’equip negociador reconeixen que no fixaran data fins no arribar a un preacord perquè els seus interlocutors no l’interpreten com un órdago.

El president de l’Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, pronosticava fa uns dies que la investidura es produirà “sobre la botzina” i que els socialistes encara hauran de “faixar-se molt”. Del que no hi ha dubte és que els socis potencials batallaran per ser els últims a signar un acord. Enfront d’este escenari, la intenció de Ferraz és tancar els acords en cascada. I en el cas d’ERC i Junts, que siguen paral·lels, conscients de la pugna entre totes dues formacions. No privilegiar un sobre l’altre i mantindre el difícil equilibri.

Aval de les bases

“Hem de fer un equilibri per a arribar a un acord global”, justificava este dijous la vicesecretària general del PSOE i ministra d’Hisenda en funcions, María Jesús Montero. Al mateix temps, mostrava el seu desig que este acord global es tanque “prompte” i posava ja la mirada a arrancar, després d’això, el procés per a aprovar els pressupostos del pròxim exercici. El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, coincidia a destacar des de Brussel·les que, després del pacte amb Sumar, “tenim la investidura cada vegada més a prop”.

El canvi de ritme en les negociacions coincideix amb l’aval que Ferraz pretén obtindre de les bases de partit. En este sentit, s’ha convocat un Comité Federal que s’encarregarà d’activar el procés de manera expressa. Una consulta, obligatòria i vinculant, que, malgrat centrar-se només en l’acord amb Sumar, sense referències a l’amnistia, servirà indirectament com a aval per a la resta de negociacions. Des de la direcció subratllen que la consulta es podrà materialitzar en qüestió d’uns pocs dies des que se li done llum verda.

Fa quatre anys, van passar deu dies des que es va signar el preacord entre Pedro Sánchez i el llavors líder d’Unides Podem, Pablo Iglesias, fins que els socialistes van col·locar les urnes. Cinc des que l’executiu va convocar la consulta, comprimint en este termini tant la campanya informativa com la preinscripció per al vot electrònic, que es va habilitar juntament amb el presencial. Tot fa presagiar que ara, com fa quatre anys, la militància acudirà a votar sense abans tindre tancats els pactes amb la resta de potencials socis necessaris per a tirar avant la investidura i, per tant, tampoc sense data.