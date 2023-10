Uns 168 migrants traslladats des de Canàries arriben a València, Alacant i Gandia

Persones migrants procedents de Canàries han arribat a València, Alacant i Gandia. Així ho ha confirmat la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha assegurat que estan en contacte amb els ajuntaments de les tres ciutats i han informat de l’arribada d’estes persones. “Les arribades estan sent escalonades, regulades i dins del marc legal, i així treballarem”, ha precisat. Les persones migrants “estan en tres municipis i el que estem fent és avisar que hi ha una arribada, perquè és una qüestió de lleialtat institucional i saber que estem treballant amb les associacions que tenen una amplíssima experiència amb el treball d’acolliment i tenim persones que han arribat a València, Alacant i Gandia”.

En el procés d’acolliment, és el Govern d’Espanya qui està treballant amb les associacions que gestionen les arribades, segons diu Bernabé, i l’executiu “està donant el suport necessari d’allotjament i manutenció durant el temps que romanguen ací”. De moment, han arribat unes 40 persones a Alacant, 100 a Gandia i 28 a València, encara que la Delegació del Govern precisa que estes dades poden canviar en funció de les circumstàncies. El Govern ha habilitat 350 places a la Comunitat Valenciana per a acollir immigrants en el marc d’esta declaració d’emergència humanitària que es va activar a les illes davant de l’arribada d’estes persones en les últimes setmanes.

L’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, ha confirmat este dijous, en roda de premsa, que la Subdelegació del Govern va informar-lo de l’arribada de 40 migrants a l’aeroport d’Alacant-Elx i ha precisat que estan en un règim “sense condicionants”. Sobre aquest tema, fonts de la Subdelegació del Govern a Alacant han confirmat a Europa Press que a Alacant ha arribat un “xicotet nombre de persones” migrants, encara que no han precisat la dada exacta, perquè, segons va afirmar este dijous la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, les xifres “són canviants”. A més, han afegit que són les ONG qui s’encarrega de regular la situació dels migrants.

L’alcalde alacantí ha afirmat que el subdelegat del Govern a Alacant, Carlos Sánchez Heras, li va traslladar este dijous que dimecres a la nit havia arribat a l’aeroport d’Alacant un vol amb 40 persones migrants procedents de Canàries i que s’havien encarregat d’allotjar-los. Barcala ha defensat la “solidaritat” d’Alacant, però ha exigit “informació” i “lleialtat institucional”.

“Som perfectament conscients de la responsabilitat en una crisi humanitària com la d’estos moments, amb l’arribada incessant de piragües a les costes canàries. Tenim la responsabilitat comuna de ser solidaris amb la situació, ho hem sigut sempre i Alacant crec que ha sigut exemple en particular d’eixe comportament. Però no és incompatible la solidaritat amb la informació”, ha asseverat.

No generar “alarma social”

En este sentit, ha considerat “importantíssim” informar, perquè “no es genere ni alarma social, ni preocupacions, ni cap mena d’inquietud”. “Crec que és saludable que es compartisca la informació amb els qui també tenim responsabilitats en l’àmbit municipal respecte a aquelles persones que són situades, allotjades o ateses a la nostra ciutat, perquè tenim eixa responsabilitat i perquè podem ajudar”, ha sostingut Barcala.

En la mateixa línia, ha insistit que la ciutat d’Alacant “és i serà sempre solidària i estarà sempre ajudant quan es produeixen casos de crisi humanitària”, però ha exigit “lleialtat i responsabilitat institucional”. “Que s’informe precisament i detalladament, en temps real, perquè posem a la disposició del Govern d’Espanya els mitjans de l’Ajuntament i puguem col·laborar en una millor atenció a estes persones”, ha recalcat.

“No és presentable que, a bou passat, et vagen dient quanta gent està arribant; crec que no és tampoc de rebut que estos trasllats s’estiguen fent de matinada, com d’amagat, que no s’estiga passant la informació adequadament. Tot el suport i la solidaritat, però l’exigència d’informació, perquè no entenc que siga incompatible una cosa amb una altra, ni que eixa informació haja d’ocultar-se”, ha resolt.

En contacte amb els polítics

Per la seua banda, fonts de la subdelegació han afirmat que el subdelegat del Govern va informar este dijous personalment l’alcalde d’Alacant i han afegit que la delegada del Govern també està en contacte amb Barcala.

Així mateix, s’han referit a les paraules de Pilar Bernabé i han emfatitzat que Canàries “necessita l’ajuda” d’altres comunitats autònomes. “Som un país solidari i, de fet, la Comunitat Valenciana és exemplar en esta matèria”, han emfatitzat.