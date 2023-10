La recuperació de la Xina permet al Port de València tornar a la senda del creixement

El moviment de mercaderies registrat en Valenciaport durant el mes de setembre passat, a diferència d’uns altres en el seu entorn com els de Barcelona o Algesires, experimenta un punt d’inflexió des de fa quasi un any, ja que, finalitzat el tercer trimestre de 2023, torna a créixer, la qual cosa coincideix amb l’acceleració de l’economia de la Xina, el seu principal mercat exterior.

Mentre que el Port de Barcelona va registrar al setembre un descens de l’11,5 % en relació amb el mateix període de temps de l’any anterior i el d’Algesires va disminuir un 3,6 %, Valenciaport (que inclou els emplaçaments de València, Sagunt i Gandia) creix un 2,09 %. El recinte del Grau es manté com a líder en trànsit de contenidors amb un volum acumulat, entre gener i setembre d’enguany, de 3,58 milions d’unitats (mesurats en TEU, caixes de vint peus o 6,1 metres de longitud), que modera la seua tendència a la baixa si bé encara disminueix un 9,8 %; enfront dels 3,55 milions de contenidors d’Algesires (-0,9 %) i els 2,37 milions de Barcelona (-13,4 %).

Augment de les importacions

Per quart mes consecutiu, el volum de mercaderies gestionades des dels recintes valencians mostra signes d’estabilització. Això es tradueix en un augment de les importacions (+7 % tones) malgrat la moderada caiguda del -4 % en la xifra de contenidors (385.830 enfront dels 403.843 TEU de setembre de l’any passat). A més, el transport per tren continua augmentant i, en els primers nou mesos de l’any, un total de 176.768 TEU van entrar i van eixir de les dàrsenes valencianes per via fèrria: s’han mobilitzat 2.416.344 tones, un 7 % més. A més, ha crescut significativament (+267 %) el nombre de vehicles transportats per trànsit ferroviari, xifra que corrobora l’èxit del pla d’expansió ferroviària de Valenciaport.

Pèrdua de transbords

L’enfonsament dels trànsits de contenidors té a veure sobretot amb la pèrdua dels transbords, és a dir, els que es descarreguen al moll i sense eixir d’aquest, es dirigeixen a altres ports. Per això, la patronal d’empreses estibadores Anesco considera que la nova normativa de la Unió Europea (UE) sobre el comerç de dret d’emissions en el transport marítim —que incrementa les taxes a les navilieres els vaixells de les quals escalen en ports europeus— porta, inevitablement, malgrat les matisacions que s’hi van incloure, al fet que les terminals de contenidors europees perden de manera imminent al Mediterrani el trànsit de transbord en benefici de ports més barats, com Tànger i Egipte. En eixe sentit, Anesco ha proposat, esta setmana, un tracte igualitari per als ports espanyols situats a 300 milles dels extracomunitaris per a evitar les fugides de vaixells.

Més costos per a les navilieres

Un altre cost que les navilieres hauran d’imputar en el seu compte d’explotació a partir de 2024 és el seu trànsit pel canal de Suez, que utilitzen les línies interoceàniques que uneixen Europa amb el sud-est asiàtic. L’Autoritat del Canal de Suez ha emés una circular en la qual anuncia un encariment d’entre un 5 % i un 15 % dels drets de trànsit per a la majoria dels vaixells. Este recàrrec, que entrarà en vigor a partir del pròxim 15 de gener de 2024, exclou els portacontenidors que procedisquen dels ports del nord-oest d’Europa i Tànger, amb destinació a Extrem Orient i el sud-est asiàtic.