Sánchez demana per carta l’aval de la militància del PSOE a l’amnistia per “responsabilitat històrica”

“Sé que la militància d’este partit estarà a l’altura d’esta responsabilitat històrica. Una responsabilitat que, com en tantes ocasions en el passat, ens toca encapçalar des del nostre partit”. Amb esta convicció tanca Pedro Sánchez la carta que ha enviat a la militància este dilluns al migdia per a demanar el seu aval a les negociacions d’investidura en la consulta obligatòria i vinculant que arranca hui i es prolongarà fins dissabte que ve. El líder dels socialistes ha tornat a defensar la necessitat d’aprovar una llei d’amnistia, com ja va fer davant de la direcció del seu partit durant el Comité Federal que va convocar la consulta, per a “continuar avançant en el retrobament per a superar les ferides encara obertes, producte d’una crisi que els socialistes heretàrem en arribar al govern”.

“Tinc la convicció que l’amnistia contribuirà a fer-ho”, argumenta, per a concloure que “l’experiència ens diu que és el camí correcte, com acredita l’èxit de mesures adoptades en la legislatura passada”, en referència als indults o l’eliminació del delicte de sedició i la reforma de la malversació del Codi Penal. Mesures, segons ha tornat a reiterar el president del Govern en funcions, “que han contribuït de manera innegable a millorar la convivència a Catalunya”.

Al PSOE li agradaria fixar la data d’investidura la setmana del 6 de novembre per a acudir al congrés del Partit Socialista Europeu (PES), que se celebrarà eixe cap de setmana a Màlaga, amb Pedro Sánchez investit. Només un desig, ja que fonts directes de l’equip negociador reconeixen que no fixaran data fins no arribar a un preacord perquè els seus interlocutors no ho interpreten com un órdago.

En cas de tancar un pacte “global” en els pròxims dies amb els socis potencials, fonts de la direcció del partit avancen que a finals d’esta mateixa setmana, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, podria anunciar una data. Després que la princesa Elionor jure demà la Constitució al Congrés, en qualsevol moment es podria precipitar el procés de la investidura, segons assenyalen les mateixes fonts de la direcció. La data idònia per als socialistes serà el pròxim 8 de novembre, amb majoria absoluta en primera votació, després d’iniciar el debat el dia abans. La intenció de Ferraz és tancar els acords en “cascada” després d’accelerar el ritme negociador durant els últims dies. Dissabte que ve es tanca la consulta a les bases del PSOE per a avalar tant l’acord de govern amb Sumar com les negociacions amb la resta de grups parlamentaris necessaris per a tirar avant la investidura.

El cap de l’executiu en funcions ja va fixar la seua posició en defensa de l’amnistia dissabte passat, davant del Comité Federal del PSOE. Un pas improbable sense tindre el convenciment que el pacte d’investidura tirarà avant, tant pel cost electoral davant d’una hipotètica repetició com pels dubtes que genera entre uns certs sectors del partit. La polèmica mesura ni va figurar en el seu programa electoral ni tampoc es va valorar fins al passat 23-J, en considerar que desbordava el marc constitucional. Va ser per això que va justificar el seu canvi de posició, fent “de la necessitat virtut”, ja que les urnes ho haurien canviat tot.

Les eleccions generals del passat 23 de juliol, segons va reflexionar el mateix Sánchez, ho van canviar tot. En primer lloc, perquè els seus socis potencials (de Sumar a Junts, passant per ERC, el PNB i Bildu) defensen l’amnistia del procés. En segon lloc, pel resultat dels comicis a Catalunya, on el PSC va ser primera força, obtenint 19 diputats i més vots que tots els partits independentistes junts. Eixe desenllaç, va argumentar Sánchez davant dels seus en el Comité Federal, “prova” que la política territorial desplegada a Catalunya, començant pels indults als líders independentistes condemnats pel referèndum de l’1-O, han “tingut un efecte major del que podia suposar-se”. D’ací ve que defensara l’amnistia com “el retrobament total” a Catalunya i “en el nom d’Espanya, en l’interés d’Espanya i en defensa de la convivència entre espanyols”.