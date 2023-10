Un tribunal obri la porta a indemnitzar els funcionaris interins que es queden sense plaça

El Jutjat Tribunal Administratiu número 2 d’Alacant ha reconegut el dret d’un funcionari interí de l’ajuntament d’esta localitat a cobrar una indemnització per cessar la seua activitat després de no aconseguir consolidar la seua plaça després de 15 anys treballant en este consistori. La sentència, contra la qual no es pot presentar cap recurs, avala la petició de l’empleat públic i dels serveis jurídics d’UGT Serveis Públics d’Alacant, en reconéixer-li una compensació de 24.255 euros, però els seus efectes poden anar més enllà del seu cas particular.

Segons detalla la sentència a la qual ha tingut accés este periòdic, el demandant va ocupar plaça de funcionari interí a l’Ajuntament d’Alacant des de l’11 de juny de 2007 fins al 31 de maig de 2022. El consistori va publicar la convocatòria per a la cobertura definitiva de la plaça ocupada en un procés d’estabilització dins de l’oferta d’ocupació pública 2016-2018.

El funcionari interí va participar en el procés selectiu, però no va aconseguir consolidar este lloc de treball, motiu pel qual havia de cessar la seua relació laboral amb el consistori. En fer-ho, va demanar una compensació que va ser denegada per l’Ajuntament, cosa que va recórrer als tribunals. En este sentit, el Jutjat Administratiu número 2 accepta el recurs de l’afectat i UGT Serveis Públics d’Alacant i li reconeix el dret a percebre la indemnització que reclamava de 20 dies per any treballat.

El tribunal es basa en la Llei 20/2021, del Govern d’Espanya, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Segons esta norma, en els processos d’estabilització, les administracions públiques havien de traure a processos de consolidació les places que havien estat “ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020”. Així mateix, s’indica que si es vera finalitzada la relació amb l’administració després de no superar el procés selectiu, “correspondrà una compensació econòmica equivalent a 20 dies per any de servei”.

Risc per a la Generalitat

La norma és de 2021, posterior a l’oferta pública d’este cas, però el cessament de l’activitat de l’empleat públic (el maig de 2022, quan es resol el procediment) és posterior, raó per la qual el tribunal el considera inclòs. La jurisprudència d’esta sentència va més enllà del cas particular a Alacant i obri la porta al fet que les diferents administracions públiques hagen d’indemnitzar aquells funcionaris interins que es queden sense la seua plaça com si es tractara d’un acomiadament procedent per tots els anys treballats en l’ens públic.

Fins ara, les sentències havien afectat principalment personal laboral, però ara, amb la nova llei, s’hi inclou el personal funcionari interí fins i tot per processos previs a la llei d’estabilització, com este cas, amb una aplicació quasi de caràcter retroactiu. La situació podria tornar-se en contra de les administracions que, com la Generalitat, han d’estabilitzar molts dels seus interins en el futur, amb el risc que, si estos se’n quedaren fora, haurien de rebre una compensació econòmica.

En el cas de la Generalitat, només en l’àmbit de l’Administració del Consell, compta amb més de 8.000 interins i falta saber si tots els que s’hi presenten podran consolidar les seues places. En cas de no fer-ho, la Generalitat haurà de pagar les seues eixides com si es tractaren d’un acomiadament: 20 dies per any treballat fins a un màxim de dotze mensualitats. El problema és que, segons assenyalen sindicats com UGT, és que, si no es convoquen places suficients, molts no podran consolidar, amb la cosa, cessarien i podrien demanar indemnització.