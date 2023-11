Aitana Bonmatí, Baló d'Or amb arrels valencianes

Ha tornat a ocórrer. La jugadora del F.C. Barcelona ha aconseguit el Baló d'Or d'enguany. Aitana Bonmatí Conca (Sant Pere de Ribes, Barcelona, 18 de gener 1998) s'ha consagrat com una de les jugadores que dominen el planeta futbol. Després d'aconseguir l'MVP del Mundial, ahir va recollir el Baló d'Or. I no va tindre dubtes a donar-li un to reivindicatiu al seu discurs: “Com a jugadores, la nostra responsabilitat va més enllà del futbol. Hem de continuar lluitant per a tindre un món en pau i igualitari”, va apuntar en la seua al·locució.

Arrels valencianes I part de l'èxit d'esta jugadora de toc i classe també s'ha forjat a Ontinyent, on ha gaudit de vacances i descansos en la seua etapa de formació. De fet, el pare d'Aitana Bonmatí, Vicent Conca, va nàixer a la capital de la Vall d'Albaida. Un dels seus oncles -Toni Conca- continua residint al municipi de la Vall. El mes d'agost passat va atendre Levante-EMV i no va amagar l'orgull de la família paterna de la crack del FC Barcelona: "La família ha vingut molts anys a l'estiu i pel Nadal, encara que fa dos anys que no venen pels compromisos futbolístics d'Aitana. Des de ben menuda ha estat molt a Ontinyent, ha jugat a futbol als nostres carrers. La nostra relació actual és quasi sempre per telèfon, som quatre germans. Molta gent de la família sí que ha estat en les finals que ha disputat. Per a tots nosaltres és un motiu d'orgull", va explicar. En els seus triomfs amb la selecció Aitana ha estat acompanyada per Ivana Andrés, nascuda a Aielo de Malferit. La central juga en el màxim rival, però en la Roja són companyes.