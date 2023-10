El Consell preveu recaptar 1.000 milions més en impostos que el Botànic

A més de l'important augment que s'espera dels fons de l'Estat, l'altre gran focus d'ingressos arriba, sorprenentment, en l'apartat fiscal. Segons les previsions del Consell recollides en el projecte de pressupostos, l'executiu de Carlos Mazón espera recaptar més de 16.000 milions entre impostos directes i indirectes, més de 1.000 milions (7,3 %) per damunt del previst pel Botànic per a este curs.

La bonificació de Successions i Donacions rebaixa la previsió de recaptació per estes taxes a la meitat (de 401 a 179 milions), però el repunt en altres tributs, sobretot IRPF i IVA, compensaria folgadament eixa caiguda i generaria 1.300 milions extra d'ingressos públics. En concret, el nou Consell confia a recaptar 6.126 milions d'euros per l'Impost sobre la Renda davant dels una mica menys de 5.400 milions pressupostats pel Botànic (al setembre s'havien ingressat 4.666 milions per esta via), una previsió per a la qual hauria de mantindre's l'espiral inflacionista.

Dins dels impostos directes, també es preveu recaptar uns 20 milions més per Patrimoni. Quant als gravàmens indirectes, hi ha previstos quasi 5.500 milions d'ingressos per l'IVA, quasi 700 milions per damunt de l'exercici en curs malgrat les deduccions que incorpora la Llei d'acompanyament dels pressupostos aprovada pel mateix Consell, unes perspectives que impliquen confiar en una important reactivació econòmica. Amb l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics sí que s'espera una caiguda de la recaptació d'uns 200 milions.