Halloween deixarà un 7 % més de facturació als hostalers de València

S'acosta la nit de Halloween i els empresaris de l'oci nocturn i les pimes del sector esperen esta nit terroríficament divertida "amb unes perspectives molt bones". El president de Fotur Víctor Pérez assenyala que hotels, salons de bodes i esdeveniments, discoteques, pubs... tots "esperen amb ganes i il·lusió" esta vetlada que se celebra en quasi el 100 % de tots els locals perquè "és una celebració totalment consolidada que agrada molt al públic, que es disfressa i participa". "Este 1 de novembre -afig Pérez- cau dimecres, a mitjan setmana, per tant, és bo per al sector de la nit perquè hi ha clients que s'han reservat i no han fet tanta despesa el cap de setmana i la faran dimarts perquè l'endemà hi ha festa". En principi, la facturació de hui dimarts "serà com un dissabte bo", preveu Víctor Pérez. De fet, la major part dels DJ valencians tenen contractes per a treballar eixa nit.

Per la seua banda, fonts d'España de Noche subratllen que els locals d'oci nocturn de València "preveuen este Halloween una facturació un 7 % superior a la de 2022". En eixa línia, "el 94,4 % dels locals d'oci organitzen festes de Halloween enguany, un 20 % han allargat la celebració i l'han celebrada també el cap de setmana previ". A més, esta organització empresarial amb implantació nacional assenyala que el preu mitjà de l'entrada està en 17 euros. També s'ha hagut de fer reforços de plantilla i s'han creat llocs de treball, almenys un centenar, calculen estes fonts.

Per al president d'España de Noche, Ramón Mas, les conclusions de l'Estudi de perspectives de Halloween, realitzat per la Federació Nacional d'Empresaris d'Oci i Espectacles (España de Noche) i Coca-Cola dins de l'Observatori de l'Oci i el Turisme, indiquen que l'oferta d'oci reglada "continua sent una de les opcions de la ciutadania, especialment entre la més jove i dins de la majoria d'edat, per a celebrar la nit del terror”. Així mateix, assenyala que Halloween ja és la segona festa més important de l'any per als empresaris del sector, en termes de facturació, després de la nit de Cap d'Any. Per això, “fem una lectura positiva de les dades extretes en l'estudi d'enguany, ja que ens permeten continuar fent una radiografia positiva sobre de la salut del sector, que agrupa 15.000 locals de l'oci i els espectacles”.

Ampli desplegament policial

D'altra banda, la Regidoria de Protecció Ciutadana de València reforçarà el dispositiu per a la nit de Halloween amb un operatiu especial que mobilitzarà 120 agents que es distribuiran en 13 zones d'especial vigilància. També blindarà el centre de la ciutat, així com la plaça d'Hondures, on s'arribaran a col·locar fins a 300 tanques de seguretat, i establirà controls estàtics i dinàmics de documentació, alcohol i drogues. Així mateix, situarà contenidors a la plaça de la Mare de Deu i el Carme per a evitar l'entrada d'alcohol i vidre al centre històric. Policia Local ha coordinat el dispositiu amb Policia Nacional i Autonòmica i comptarà amb un reforç de 46 agents més del torn de la nit per a requeriments que es facen des de la sala del 092.

L'operatiu va començar ahir a les 8 del matí del dilluns 30 d'octubre amb el depòsit de 453 tanques que l'ajuntament repartirà en 24 emplaçaments de la ciutat. Només a la plaça d'Hondures, un dels punts que comptaran amb més vigilància, la Policia Local hi col·locarà 300 tanques.

A les places d'Espanya i Benimaclet, s'hi situaran fins a 20 tanques. La Prefectura del Cos ampliarà enguany les zones d'especial vigilància. A més de blindar el centre amb tanques, 20 contenidors de residus sòlids urbans i un complet dispositiu d'agents, la Policia Local mantindrà vigilàncies a Russafa, Benimaclet, la plaça del Cedre, Blasco Ibáñez, la ja esmentada plaça d'Hondures, la Marina Real, plaça d'Espanya, els voltants de l'estació Joaquín Sorolla, Creu Coberta i Tarongers.