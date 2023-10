Més i Iniciativa recuperen les relacions internes en Compromís

Després de mesos amb les relacions orgàniques trencades en Compromís pel desacord entre Més (el partit majoritari de la coalició) i Iniciativa, que és la formació de Mónica Oltra, per la designació de Morera (Més) com a senador territorial en lloc de Carles Mulet (Iniciativa), les formacions han fet les paus. Així ho ha afirmat este matí Alberto Ibáñez, portaveu d'Iniciativa, en una entrevista en À Punt.

El representant de la formació ecofeminista, i també diputat al Congrés per Sumar, ha detallat que dilluns a la vesprada els representants dels tres partits de la coalició Compromís (Més, Iniciativa i VerdsEquo) "van posar les condicions que permeten restablir ponts de confiança per a donar organicitat a Compromís". Estes mesures suposen, segons ha dit Ibáñez, "establir espais per a una estructura més àgil i cohesionada", i es tracta d'un primer pas en este procés intern en Iniciativa, que acabarà al febrer i que servirà per a concloure quina estructura organitzativa vol tindre Compromís.

Esta reconciliació és un primer pas d'acostament d'Iniciativa a Més en un moment en el qual els dos partits, dins de Compromís, es troben en un procés de reflexió interna, i també col·lectiva, sobre el futur de la coalició i el format que hauria d'abraçar.