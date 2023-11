Campanya a Sagunt per un servei digne d’autobús fins a València

Les marquesines dels autobusos han començat el dia, al Port de Sagunt, repletes de cartells reivindicatius en els quals els joves d’Iniciativa Porteña reclamen “un servei digne per a desplaçar-se fins a València i l’arribada del tren i del metro fins al Port”.

IP ja es va reunir el passat 11 d’octubre amb l’Autoritat de Transport Metropolitana de València per a buscar solucions davant del col·lapse dels autobusos, però des de Jóvenes Porteños manifesten estar “farts d’una situació que sembla no tindre fi”, ja que consideren que “el termini que ens van donar va ser que al març entrarien en vigor les noves millores i horaris, però som escèptics en esta qüestió i pensem que es demorarà fins i tot més”, afirmaven en un comunicat.

Risc d’accident

L’associació juvenil d’Iniciativa Porteña “considera que mirar cap a un altre costat o deixar passar el temps no soluciona el problema i s’ha de prendre consciència i atallar l’assumpte, ja que els ciutadans no som mercaderia i un accident pot tindre conseqüències greus, sobretot per als passatgers que van dempeus amuntegats en un corredor estret”.

Jóvenes Porteños també considera que “s’ha d’obrir la perspectiva quant al transport públic i buscar-hi alternatives. No podem estar tota la vida viatjant en autobusos, ja que, com ja es veu, el sistema ha col·lapsat, i no per augmentar les freqüències es reduirà el problema. És necessari que els polítics locals es creguen que l’arribada del metro és possible i que toquen a les portes que faça falta. El mateix ocorre amb el tren de rodalia. De veritat el Ministeri de Foment no vol executar una obra que ronda els 3 milions d’euros? O són els polítics locals els que ni tan sols s’han preocupat pel projecte?”, pregunten en una nota.

Per a finalitzar, des de JP, assenyalen estar “farts de tanta desídia en el transport públic. És necessari que les autoritats facen un pas avant, perquè els usuaris no podem esperar fins a març de 2024 per a veure alguna millora. A més, prendrem les mesures que facen falta per a fer visible esta qüestió”.